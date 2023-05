Kantersieg gegen Estland: Deutsche U 17 feiert ersten EM-Sieg

Die deutschen U-17-Juniorinnen haben bei der EM in Estland die Gastgeberinnen mit 5:0 besiegt. Das Loderer-Team darf damit weiter vom Halbfinale träumen.

Nach der 0:2-Auftaktniederlage gegen Spanien standen die deutschen U-17-Juniorinnen im zweiten EM-Spiel gegen Estland schon gehörig unter Druck.

Dieser entlud sich gegen die Gastgeberinnen in Talinn allerdings schon in der 6. Minute, als Estrella Merino Gonzalez die Führung besorgte. Nach einer Drehung um die eigene Achse schloss die Leverkusener Stürmerin mit einem platzierten Schuss erfolgreich ab.

Mit der Führung im Rücken drängte das Team von Trainerin Sabine Loderer auf den zweiten Treffer, doch dieser sollte erst in der 39. Minute fallen, als Laila Portella nach einer feinen Flanke von Melina Krüger das 2:0 besorgte. Noch vor der Pause traf Melina Walheim zum 3:0-Pausenstand für das deutsche Nachwuchs-Team, das damit das Duell mit den Estinnen vorentschied.

Zwei Jokerinnen treffen

Loderer schöpfte das Wechselkontingent in der zweiten Halbzeit voll aus, wobei sich zwei Jokerinnen auch noch in die Torschützenliste eintragen konnten. In der Schlussphase erhöhte Delice Boboy zum 4:0, ehe Marina Scholz per Elfmeter den 5:0-Endstand besorgte. Pech hatte kurz nach dem Seitenwechsel Portella, die bei einem Pfostentreffer den Doppelpack verpasste (52.).

Estland, das sein Auftaktspiel gegen die Schweiz schon mit 0:4 verloren hatte, dürfte nach der zweiten Niederlage keine Chance mehr auf ein Weiterkommen haben. Die deutsche Auswahl indes fährt den ersten Sieg ein und hat das Weiterkommen möglicherweise wieder selbst in der Hand, wenn das Loderer-Team am Samstag gegen die Eidgenossinnen antritt.