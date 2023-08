Essens Müsel vor Aue-Wiedersehen: "Am Sonntag gibt's eine kleine Revanche"

Unterschiedliche Erinnerungen hat Rot-Weiss Essen an den kommenden Gegner Erzgebirge Aue. Torben Müsel kündigte eine "kleine Revanche" an.

Torben Müsel spielte sich bei Rot-Weiss Essen zuletzt in den Vordergrund. picture alliance / Dennis Ewert/RHR-FOTO

Damit bezog sich der 24-Jährige im Interview auf dem vereinseigenen TV-Kanal auf das Rückspiel in der kommenden Saison, das die Essener mit 1:2 verloren. Die Gegentore resultierten aus Elfmetern für die Sachsen, beide Entscheidungen waren durchaus umstritten. "Das war ein bisschen glücklich für Aue", sagte der Mittelfeldspieler. Zwar zeigte RWE im zweiten Durchgang eine Reaktion und eine starke Leistung, doch zu mehr als dem Anschlusstreffer reichte es nicht mehr. "Deswegen denke ich, dass es am Sonntag eine kleine Revanche geben wird", sagte Müsel.

Eine Revanche, sprich ein Sieg, wäre auch eine Wiederholung des ersten Zusammentreffens mit Aue aus der Vorsaison. Damals gastierten die Veilchen am 7. Spieltag bei den zu diesem Zeitpunkt noch sieglosen Essenern. Ebenfalls ein Abendspiel, ebenfalls unter Flutlicht. Ein gutes Omen für das Wiedersehen am Sonntag (19.30 Uhr, LIVE! bei kicker)? "Ich denke schon", sagte Müsel, "mit den Fans im Rücken und der gleichen Leistung wie gegen Hamburg (3:4 n.V. im DFB-Pokal gegen den Hamburger SV, d.Red) denke ich, dass wir punkten werden."

Es wäre der erste Punkt bzw. die ersten Punkte in dieser Saison. Zwar legte RWE zum Ligaauftakt in Halle wie gegen den HSV einen mutigen und starken Auftritt hin, stand am Ende aber mit leeren Händen da (1:2). Das Manko war die Chancenverwertung, weshalb Müsel gegen Aue mehr Effizienz vor des Gegners Tor einfordert: "Wir müssen die Chancen, die wir bekommen, auch nutzen."

Zuletzt angeschlagenes Trio steht wohl wieder parat

Zumal sich die Personalsituation für RWE-Coach Christoph Dabrowski entspannt hat. Andreas Wiegel und Moussa Doumbouya, die gegen den HSV den Platz verlassen mussten, sollten gegen Aue wieder zur Verfügung stehen. Und Cedric Harenbrock, der den Pokalkrimi wegen muskulärer Probleme verpasst hatte, stieg unter der Wochen wieder ins Training ein.