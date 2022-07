Essens Engelmann: Regionalliga-Rekordspieler in der Reservistenrolle?

An diesem Samstag begeht Rot-Weiss Essen sein erstes Spiel in der 3. Liga. An der Hafenstraße trifft der Aufsteiger auf die SV Elversberg und will dann, wie Simon Engelmann sagt, "ordentlich etwas reißen". Dem Angreifer selbst könnte allerdings die Rolle des Reservisten zukommen.

Könnte beim Saisonauftakt nur Reservist sein: Simon Engelmann. imago images