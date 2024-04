Essens Eisfeld: "Machen uns keine Gedanken, was noch kommen könnte"

Rot-Weiss Essen hat sich wieder an die Aufstiegsränge herangearbeitet. Routinier Thomas Eisfeld blickt aber weiter von Spiel zu Spiel.

Seit Anfang März ist Rot-Weiss Essen in der 3. Liga unbesiegt und hat sich dadurch wieder näher an die Top drei herangearbeitet. Nun steht RWE am Sonntag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) mit dem ebenfalls gut aufgelegten FC Ingolstadt die nächste schwere Prüfung bevor.

"Ingolstadt ist eine gute und robuste Drittliga-Mannschaft, die gegen jeden Gegner in der Liga gewinnen kann", warnte Mittelfeldspieler Eisfeld in einem auf der RWE-Website veröffentlichten Interview vor den Schanzern. Dies musste Essen in dieser Saison bereits am eigenen Leib erfahren, das Hinspiel ging mit 1:2 verloren. Da wurde RWE "ein wenig abgekocht", gestand Eisfeld und sinnt im Heimspiel auf Revanche: "Es ist klar, dass wir mit unseren Fans alles dafür geben werden, die Punkte bei uns zu behalten."

Ein Dreier wäre nicht nur ein gelungener Abschluss der englischen Woche, die mit einem 2:0 bei Waldhof Mannheim begann und unter der Woche ein 1:1 beim direkten Tabellennachbarn 1. FC Saarbrücken brachte, sondern würde auch bedeuten, dass RWE unabhängig von den Ergebnissen der Konkurrenten weiterhin in Schlagdistanz zu Platz drei bleiben würde.

Eisfeld: "Wozu es dann am Ende reicht wird man sehen"

"Wir machen uns aber keine Gedanken darum, was noch kommen könnte", sagte Eisfeld und will weiterhin nur von Spiel zu Spiel denken: "Wir sind bisher sehr gut damit gefahren, uns allein auf die nächste Aufgabe zu konzentrieren." Denn in der 3. Liga kann sich laut Eisfeld die Situation schnell verändern. "Wozu es dann am Ende reicht", so der 31-Jährige, "wird man sehen."