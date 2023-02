Essens Co-Trainer Wolters als Bindeglied zwischen Cheftrainer und Spielern

Vor dem Derby zwischen Rot-Weiss Essen und dem MSV Duisburg rückt ein Mann, der sonst im Hintergrund arbeitet, ins Rampenlicht: Essens Co-Trainer Carsten Wolters war fast 20 Jahre für die Zebras als Spieler und Trainer aktiv.

Seit Wiederbeginn der 3. Liga lässt die Punkteausbeute von Rot-Weiss Essen noch zu wünschen übrig. Eine 0:3-Niederlage in Elversberg folgte vergangene Woche auf unspektakuläre Unentschieden gegen den Halleschen FC (0:0) und den SC Verl (1:1). Nichtsdestotrotz sind es noch komfortable fünf Punkte Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz, mit denen der ehemalige deutsche Meister möglichst nichts mehr zu tun bekommen möchte.

Am Sonntag steht nun das Derby mit dem MSV Duisburg an (14 Uhr, LIVE! bei kicker), dem nicht nur aus sportlicher Sicht ein immenser Wert zuzuordnen ist, sondern auch emotional. Besonders wird es vor allem für RWE-Co-Trainer Carsten Wolters, der lange Zeit beim MSV Duisburg verbrachte, mit den Zebras sogar im DFB-Pokalfinale 1998 stand, dort jedoch mit 1:2 dem Rekordmeister Bayern München unterlag. Nachdem der heute 53-Jährige seine Karriere nach elf Jahren beim MSV Duisburg im Jahr 2007 beendete, arbeitete Wolters weitere neun Jahre in der Nachwuchsabteilung der Zebras für die U 17 und die U 19.

"Kaum etwas Schöneres": Wolters freut sich auf "ausverkauftes Haus"

2016 folgte schließlich der Wechsel zu Rot-Weiss Essen, wo der 53-Jährige seither als Co-Trainer agiert und sich laut eigener Aussage in der Rolle des Zuarbeiters "sehr wohl" fühlt. Mit Blick auf das Derby mit dem MSV freut sich Wolters enorm auf die Atmosphäre: "Es gibt doch kaum etwas Schöneres als ein Derby vor ausverkauftem Haus. Da wäre ich gerne dabei. Aber diese Zeiten sind für mich endgültig vorbei", sagte Wolters schmunzelnd in einem Interview auf der Website von Rot-Weiss Essen, nachdem er erzählte, dass er bei einigen Spielformen immer noch im Training mitmache.

Seine Stärken sieht der Co-Trainer besonders in seiner Rolle "als Bindeglied zwischen Cheftrainer und Spielern", wie Wolters selbst sagt. Er könne sich "immer noch gut in die Köpfe der Jungs und deren Gedankengänge hineinversetzen." Die angesprochene Rolle ergibt durchaus Sinn, denn Wolters ist seit seinem Amtsantritt ein durchgängiger Ansprechpartner und Vertrauter der Spieler, erlebte er doch bei vier Trainerwechseln schon fünf unterschiedliche Trainer. Zu Chefcoach Christoph Dabrowski (ehemals Hannover 96) hat er "einen guten Draht." Für den 179-fachen Bundesligaspieler sind "Loyalität, Zuverlässigkeit und Ehrlichkeit" immer "die Basis für eine gute Zusammenarbeit."

Mit dem kommenden Derby freut sich Wolters besonders auf die Stimmung im Stadion und warnt vor den Duisburgern: "Das Team kann jede Mannschaft in dieser Liga besiegen." Kleinigkeiten werden "über Sieg oder Niederlage entscheiden." Für Wolters war schon das Hinspiel (2:2) ein ganz Besonderes, als er an seine alte Wirkungsstätte zurückkehrte. "Duelle zwischen RWE und dem MSV sind immer ganz besonders." Wolters freue sich auf die Partie, habe "aber ehe die gesamte Saison im Blick."

Einen genauen Tipp für die Partie am Sonntag hat er auch parat. "Wir werden die Partie mit 1:0 gewinnen!"