Essen zurück im Alltag: Neidhart mahnt vor Wiedenbrück

11:0 schoss Rot-Weiss Essen am letzten Spieltag der Regionalliga West den KFC Uerdingen ab. Nun soll gegen den SC Wiedenbrück die Tabellenführung weiter gefestigt werden.

"So etwas erlebt man schließlich nicht alle Tage", fasst Christian Neidhart die Geschehnisse des vergangenen Spieltags in Krefeld treffend zusammen. Nach dem 11:0-Rekordsieg seiner Essener steht dem Klub von der Hafenstraße nun vermeintlich wieder der Alltag ins Haus. Am Samstag gastiert der Tabellenneunte SC Wiedenbrück.

Die Gastgeber, bei denen Neuzugang Niklas Tarnat sein Debüt geben könnte, gehen als Favorit in die Partie, aber die Essener wissen nicht zuletzt aus eigener Erfahrung um die Stärke des Gegners. "Der SC Wiedenbrück spielt bisher eine sehr gute Saison und ist auch in der Lage, gute Gegner vor große Probleme zu stellen", führt der Coach der Essener dazu aus und nennt als Beispiel etwa das Spiel gegen den Tabellendritten Oberhausen, das Wiedenbrück mit 1:0 gewinnen konnte. Dennoch würde man zu Hause spielen und "alles tun, um die Partie für uns zu entscheiden."

Chancen nutzen, um die Chance zu nutzen

Dass dies jedoch nicht immer ausreicht, musste der Verein aus dem Ruhrpott vergangene Saison feststellen, in der man in beiden Duellen gegen den SC sieglos blieb. Neidhart macht dies vor allem an der Chancenverwertung seiner Mannschaft fest: "In beiden Spielen hätten wir es uns leichter machen können, wenn wir unsere Chancen konsequent genutzt hätten." Doch dies sei inzwischen abgehakt, die vergangene Spielzeit zähle jetzt nicht mehr und man habe nun eine neue Chance. Eine Chance, die der 53-Jährige mit seinem Team unbedingt nutzen will und durchaus kann, wenn es vor dem Tor ähnlich gut klappt wie zuletzt gegen Uerdingen.