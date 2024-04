Essen verpflichtet 17-jährige Gladbacherin Köpp

Nach den beiden 16 Jahre alten Eigengewächsen Mailin Tenhagen und Lany Mia Bäcker hat die SGS Essen den ersten externen Neuzugang für diesen Sommer bekanntgegeben - und setzt dabei vergleichsweise fast schon auf Routine: Leonie Köpp (17) kommt vom Zweitligisten Borussia Mönchengladbach. Die Stürmerin kommt auf drei Saisontore in 18 Einsätzen der laufenden Saison. "Leonie passt perfekt in unser Anforderungsprofil", sagt SGS-Trainer Markus Högner. "Sie hat in ihren jungen Jahren bereits sehr gute Spiele in der 2. Bundesliga abgeliefert, bringt viel Tempo mit, hat eine gute Präsenz und eine richtig tolle Einstellung."