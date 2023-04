Essen und die Ziegelsteine: RWE geht "einen guten Schritt"

Mit dem 2:0 gegen den SC Freiburg II ist Rot-Weiss Essen nach vier Spielen ohne Sieg der Befreiungsschlag gelungen. Im Nachgang lobte Trainer Christoph Dabrowski vor allem die Mentalität seiner Mannschaft - schließlich hatte sie eine gehörige Last zu tragen.

Christoph Dabrowski malte ein Bild, um zu erklären, wie hoch dieser Sieg gegen die zweite Mannschaft des SC Freiburg einzuordnen ist. Nicht nur, dass die Reserve der Breisgauer auf dem zweiten Tabellenplatz steht und die Aufgabe schon alleine aus diesem Grund ziemlich anspruchsvoll war - RWE ging auch mit der Hypothek von vier Spielen ohne Sieg in das Duell mit Freiburg.

1:2 in Aue, 1:1 gegen Osnabrück, 0:3 in Saarbrücken und 1:3 gegen Wehen Wiesbaden: Die Essener hatten es in den vergangenen Wochen zwar fast ausschließlich mit Mannschaften aus dem ersten Drittel der Tabelle zu tun - dennoch nagte es an ihnen, dass sie lediglich einen Punkt holten. "Man hat gesehen, dass der eine oder andere Ziegelstein bei uns im Rucksack drin ist", sagte Dabrowski bei der Pressekonferenz nach der Partie, bei der der Rasen ein großes Thema war.

Die Metapher veranschaulichte, dass es durchaus komplizierte Umstände waren, unter denen sein Team am Samstag antrat - dass es dann den Befreiungsschlag schaffte und den Vorsprung auf die Abstiegsplätze von fünf auf sieben Punkte ausbaute, war also durchaus hoch zu bewerten. "Ich glaube, das Erfolgserlebnis hat den Spielern extrem gut getan", meinte Dabrowski, "es war einfach mal wieder an der Zeit, es hört aber nicht auf." Der Klassenerhalt ist schließlich noch nicht geschafft, im Gegenteil: In den nächsten beiden Spielen hat es Essen mit Dynamo Dresden und Waldhof Mannheim zu tun - erneut zwei Aufstiegsaspiranten.

Der Elfmeter als "kleine Initialzündung"

Dass der Aufsteiger aber auch diese Aufgaben lösen kann, hat er gegen Freiburg vor allem in der zweiten Hälfte dokumentiert. Der Elfmeter kurz vor der Pause sei "eine kleine Initialzündung" gewesen, betonte Dabrowski, der bei seiner Mannschaft nach dem Seitenwechsel eine Menge "Aktivität und Mut" ausmachte.

Seine Spieler hatten die Ziegelsteine aus dem Rucksack genommen und die Flucht nach vorne angetreten. Der Lohn, so Dabrowski: "Wir haben einen guten Schritt gemacht."