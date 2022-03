Essen: Riekes Rückkehr mit neuem Ziel

Nach einem Abstecher nach Gütersloh kehrt Annalena Rieke im Sommer zur SGS Essen zurück, wo die Stürmerin diesmal durchstarten will.

Hält sich gerne in Tornähe auf: Annalena Rieke. imago images/Dünhölter SportPresseFoto

"Ihre 1,72 Meter Körpergröße bewegt sie leichtfüßig und in hohem Tempo über den Platz", beschreibt die SGS eine Spielerin, die sie schon einmal unter Vertrag hatte. Zwischen 2018 und 2019 hatte sich die inzwischen 23-Jährige aber nicht durchsetzen können und war nur in Essens zweiter Mannschaft zum Einsatz gekommen.

Drei Jahre später ist Rieke zu einer Stürmerin gereift, "wie wir sie so noch nicht im Team haben", schwärmt ihr kommender Trainer Markus Högner. Sie selbst sagt darüber, wo sie auf dem Platz - diesmal aber dem der ersten Mannschaft - am besten eingesetzt wird: "Je näher am gegnerischen Tor, umso besser."

Nach einem Intermezzo bei Zweitligist Gütersloh (57 Spiele, 32 Tore) freut sich Rieke darauf, sich ab Sommer "in der höchsten deutschen Liga mit den besten Spielerinnen Deutschlands messen zu können". Aber es gibt noch weitere Gründe für die Rückkehr: "Durch den Wechsel zur SGS habe ich die Möglichkeit, mein Studium und mein Privatleben optimal mit dem Fußball kombinieren zu können. Zudem kenne ich schon einige Spielerinnen und Trainer und Trainerinnen, was mir die Eingewöhnung hoffentlich erleichtert."