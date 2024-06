Essen profitiert vom Füchse-Aus: Teams für erste DHB-Pokal-Runde bekannt

Nach Abschluss der Saison 2023/24 wirft die neue Spielzeit bereits ihre Schatten voraus: Die 22 Teams für die erste Runde im DHB-Pokal stehen fest. TUSEM Essen profitiert dabei von einer Regelung in den Pokal-Statuten.

Dank an die Fans: TUSEM Essen bejubelt den wichtigen Auswärtssieg am letzten Spieltag. imago images

Mit der nun beendeten Saison 2023/24 in den drei höchsten deutschen Ligen stehen gleichzeitig die Teilnehmer an der ersten Runde im DHB-Pokal für die Spielzeit 2024/25 fest. Insgesamt gehen zum Auftakt 22 Teams an den Start. Die elf Erstrunden-Partien werden am 24. und 25. August 2024 ausgespielt, das wurde am Freitag offiziell bekannt.

Insgesamt starten in der ersten Runde elf vom DHB gemeldete Teams aus den 3. Ligen. Eine Besonderheit gibt es dabei: Da keine Zweitvertretung am DHB-Pokal teilnehmen darf, geht der Platz der Reserve von Vizemeister Füchse Berlin aus der Staffel Nord-Ost (Tabellendritter) an die 2. Bundesliga.

Ausnahmsweise darf in der Saison 2024/25 also auch der Zweitliga-Elfte an der ersten Runde im DHB-Pokal teilnehmen. Jubeln darf somit TUSEM Essen. Der Traditionsklub hatte sich erst am letzten Spieltag durch einen 29:25-Auswärtssieg beim VfL Lübeck-Schwartau von Rang 14 auf Platz 11 hochgearbeitet.

Aus der 2. Bundesliga sind neben Essen die beiden Bundesliga-Aufsteiger 1. VfL Potsdam und SG BBM Bietigheim sowie ASV Hamm-Westfalen, HC Elbflorenz 2006, TuS N-Lübbecke, HSC 2000 Coburg, VfL Eintracht Hagen, Eulen Ludwigshafen, VfL Lübeck-Schwartau und HSG Nordhorn-Lingen im DHB-Pokal dabei.

Aus den 3. Ligen kommen HC Empor Rostock, MTV Braunschweig, Eintracht Hildesheim, TV Emsdetten, Wilhelmshavener HV, HC Oppenweiler/Backnang, HSG Konstanz, SG Leutershausen, HSG Krefeld Niederrhein, HSG Rodgau Nieder-Roden und TuS Ferndorf dazu.

Bundesliga-Trio greift erst im Achtelfinale ein

Die Teilnehmer der ersten Runde im DHB-Pokal werden grundsätzlich in zwei Gruppen eingeteilt - Nord und Süd. Genaue Angaben zur Einteilung sowie zum Termin der Auslosung soll es in Kürze geben. Die unterklassige Mannschaft genießt jeweils Heimrecht, treffen zwei Mannschaften aus der gleichen Klasse aufeinander, dann entscheidet das Los.

Erst in der zweiten Runde, für den 1., 2. und 3. Oktober vorgesehen, greifen die Erstligisten in den DHB-Pokal ein. Die drei besten Teams der Vorsaison im DHB-Pokal - Titelverteidiger SC Magdeburg, Finalist MT Melsungen und die drittplatzierte SG Flensburg-Handewitt - müssen erst ab dem Achtelfinale (13. und 14. November) ran. Der Final-Four-Termin steht auch schon: Am 12. und 13. April 2025 wird in Köln der DHB-Pokalsieger ausgespielt.