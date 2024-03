Essen plant Vertragsgespräche mit Young

Wie geht es für einen der dienstältesten Spieler im Kader von Rot-Weiss Essen in der kommenden Saison weiter? Aufgrund der Leistungssteigerung nach der Winterpause könnte Isaiah Young (25), der im Oktober 2020 an die Hafenstraße gewechselt war, in der nächsten Spielzeit sein vierjähriges Jubiläum feiern. Denn die RWE-Verantwortlichen denken darüber nach, die Zukunft mit dem Außenspieler zu planen. Gespräche über die Ausdehnung des im Sommer auslaufenden Vertrags sollen bald geführt werden.