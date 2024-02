Essen nach Schlagabtausch Vierter - Dämpfer für Ulm und SVS - Löwen zum dritten Mal remis

Rot-Weiss Essen kletterte dank eines emotionalen Siegs gegen Freiburg II näher an die Aufstiegsplätze. Ulm und Sandhausen blieben ohne Sieg. Verl muss vorerst abreißen lassen, bei den Löwen flog Steinhart vom Feld.

Im Dauerfernduell um Rang drei haben der SSV Ulm und der SV Sandhausen einen kleinen Dämpfer erlitten. Die Spatzen stehen zwar weiterhin auf dem Relegationsplatz, kamen in ihrem Gastspiel beim VfB Lübeck aber nicht über ein 1:1 hinaus. Den ersten Treffer erzielte VfB-Verteidiger Kastenhofer, der die Kugel nach einem langen Einwurf per Kopfball-Bogenlampe im langen Eck unterbrachte. Maier stocherte den Ball Mitte des zweiten Durchgangs etwas glücklich zum 1:1 über die Linie - der Endstand. Ulm verpasste damit die Chance, den Druck auf den Zweiten Dresden (am Sonntag in Ingolstadt) weiter zu erhöhen - Verfolger Essen kam außerdem auf zwei Punkte heran.

RWE gewann einen wilden Schlagabtausch mit Schlusslicht Freiburg II 4:3. Nach Eisfelds feinem Führungstor drehten Baur und Al Ghaddioui das Spiel in eine 2:1-Pausenführung der Gäste. Essen kam nach dem Seitenwechsel schnell zum 2:2 (Vonic), doch die Breisgauer gingen ein weiteres Mal in Führung: Marinos erstes Saisontor aus spitzem Winkel sorgte für das 3:2. Als alles nach dem ersten Sieg der Freiburger nach 13 Spielen aussah, schlug Essen doch noch zurück - und zwar doppelt: Kaiser traf erst zum 3:3-Ausgleich. Dann holte Obuz wenige Sekunden später einen Elfmeter heraus, den Doumbouya sicher zum 4:3-Endstand verwandelte.

Sandhausen rückt näher an den Relegationsplatz

RWE rückte damit bis auf zwei Zähler an Ulm heran und ist neuer Vierter. Denn der SV Sandhausen blieb auch im vierten Spiel im neuen Jahr ohne Niederlage, kam am heimischen Hardtwald aber nicht über ein 1:1 gegen Halle hinaus. Wie aus dem Nichts brachte Greil die Hausherren vor der Pause in Führung - im Anschluss präsentierte sich das Team von Jens Keller besser und hätte das Ergebnis zwingend ausbauen müssen. Stattdessen schlug kurz vor Abpfiff Nietfeld vom Elfmeterpunkt zu (Berko hatte diesen herausgeholt) und stellte den 1:1-Endstand her.

Steinharts Platzverweis einziger Aufreger in Aue - Jahn und Dynamo am Sonntag

Vorerst abreißen lassen muss der SC Verl (fünf Punkte Rückstand). Die Ostwestfalen verloren 0:1 in Unterhaching. Auf das Tor von Keller kurz nach der Pause fand der SC keine Antwort. Ohne Sieger trennten sich Erzgebirge Aue und 1860 München - unter anderem weil Guttau in der ersten Hälfte nur den Innenpfosten traf, blieb es bei 90 torlosen Minuten. Einziger Aufreger am Ende: Steinharts Platzverweis nach rüdem Foul an Seitz. Es war das dritte Remis der Giesinger in Folge.

Im Abendspiel verlor das kriselnde Arminia Bielefeld mit 0:2 gegen Viktoria Köln und muss den Blick weiter nach unten richten. Nach Schlusspfiff gab es auf der Alm Pfiffe und Rufe gegen Trainer Mitch Kniat.

Am Sonntag stehen sich nach dem Duell zwischen Ingolstadt und Dresden (13.30 Uhr) Waldhof Mannheim und Preußen Münster gegenüber. Um 16.30 Uhr gibt Mannheims neuer Coach Marco Antwerpen sein Debüt. Danach tritt Spitzenreiter Jahn Regensburg beim vorletzten MSV Duisburg an (19.30 Uhr). Bereits am Freitag war Saarbrücken trotz langer Überzahl nicht über ein 1:1 beim BVB II hinausgekommen (Tore: Elongo-Yombo und Zeitz).