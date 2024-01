Essen macht "absolutes Toptalent" Potsi zum Profi

Kassandra Potsi (16) hat bei der Talentschmiede der SGS Essen am Mittwoch ihren ersten Profivertrag unterzeichnet - mit nicht veröffentlichter Dauer. "Man muss bei so einer jungen Spielerin immer aufpassen, aber Kassandra ist schon ein absolutes Toptalent", sagt SGS-Cheftrainer Markus Högner. "Sie ist eine typische Straßenfußballerin, technisch richtig stark und macht im Training bereits jetzt Sachen, die niemand erwartet." Die Essenerinnen haben in älterer und jüngerer Vergangenheit regelmäßig spätere Top-Spielerinnen und Nationalspielerinnen geformt.