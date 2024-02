Essen-Kapitän beendet Handball-Karriere

Jonas Ellwanger, Kapitän des Handball-Zweitligisten TuSEM Essen, wird im Sommer nach 13 Jahren Profihandball seine Karriere beenden.

„Voller Freude und Dankbarkeit schaue ich auf die lange Zeit beim TuSEM zurück. Gemeinsam haben wir Höhen und Tiefen durchlebt und gemeistert. Zahlreiche Ereignisse werde ich für immer in Erinnerung behalten. Von meinem Debüt 2011 in Minden, über den Abstiegskampf 2017 in Saarlouis bis hin zur Aufstiegsfeier 2020", so Jonas Ellwanger.

„Es fällt mir persönlich sehr schwer die richtigen Worte für Jonas Karriereende zu finden, weil es emotional etwas ganz Besonderes für mich ist", sagt Herbert Stauber, Sportlicher Leiter des TuSEM Essen.

Stauber: "Das Gesicht des TuSEM"

"Mit seinem Talent, seiner Disziplin und mit dem absoluten Willen zum Leistungssport hat er es geschafft, das Gesicht des TuSEM zu werden. Er hat in der 1. und 2. Bundesliga seine Leistungsfähigkeit beeindruckend unter Beweis gestellt und ist zu einem der wichtigsten TuSEM-Spieler des letzten TuSEM-Jahrzehnts geworden", so Stauber.

"Ich wünsche mir, dass der TuSEM irgendwann mal wieder auf seinen Erfahrungsschatz, in welcher Funktion auch immer, zurückgreifen kann", sagt Herbert Stauber. Jonas Ellwanger startete als kleiner Junge zunächst in der Fußballabteilung des TuSEM, ehe er mit 10 Jahren seinem Bruder Lukas zum Handball folgte und dort alle Jugendmannschaften auf der Margarethenhöhe durchlief.

Seit 2017 Kapitän

In der Saison 10/11 absolvierte er sein erstes Spiel in der 2. Handball-Bundesliga. Im Sommer 2017 übernahm Jonas Ellwanger mit 23 Jahren die Kapitänsbinde von Michael Hegemann. Nach dann über 300 Pflichtspielen und mehr als 800 geworfen Toren wird er dieses Amt nun im Sommer an einen Nachfolger abtreten.