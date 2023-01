Essen: Götze fällt vorerst aus

Drittligist Rot-Weiss Essen muss vorerst auf Felix Götze verzichten. Der Mittelfeldmann hat sich verletzt.

Nach Angaben von RWE erlitt Felix Götze einen Muskelfaserriss und wird vorerst zwei Wochen fehlen. Der 24-Jährige wird damit wohl die Drittliga-Spiele gegen Verl (A), Elversberg (A) und womöglich auch das Revierduell mit dem MSV Duisburg (H) verpassen.

Schon das erste Pflichtspiel des Jahres gegen den Halleschen FC (0:0) hatte Götze verpasst.

Götze gehört in der laufenden Saison zu den Leistungsträgern beim Aufsteiger. Der gebürtige Dortmunder, der vom FC Augsburg ausgeliehen ist, lief in zehn Drittliga-Spielen auf (kicker-Note 2,85). Dabei erzielte der variable Defensivmann, der in der vergangenen Saison mit dem 1. FC Kaiserslautern in die 2. Liga aufgestiegen ist, zwei Tore.