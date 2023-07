ESPYS 2023: Chiefs, Mahomes und Shiffrin ausgezeichnet

Alles, was im US-Sport Rang und Namen hat, versammelte sich am Mittwochabend (Ortszeit) im Dolby Theatre in Los Angeles, wo zum 30. Mal die ESPYS vergeben wurden. Ausgezeichnet wurden unter anderem Patrick Mahomes und Mikaela Shiffrin.

Zwei der wichtigsten von insgesamt 27 Awards gingen an der Stelle, an der auch die Oscars vergeben werden, nach Kansas City. Die Chiefs wurden als bestes Team ausgezeichnet, Patrick Mahomes, Quarterback des Super-Bowl-Champions, als bester männlicher Athlet und bester NFL-Spieler.

"Es war eine unglaubliche Saison mit vielen Höhen und Tiefen", sagte der 27-Jährige, der in fünf Jahren in der NFL schon zweimal den Super Bowl gewonnen hat. Mahomes bedankte sich bei Teamkollegen und Trainer und kündigte an: "Nächsten Dienstag kehre ich ins Camp zurück. Das ist eine großartige Auszeichnung, aber wir werden das noch einmal machen, wir werden das am Laufen halten."

Ergriffene Shiffrin: "Warum ist ein Rekord überhaupt wichtig?"

Als beste Athletin wurde in Hollywood Mikaela Shiffrin geehrt. Die Ski-Rennfahrerin hatte im März ihr 87. Weltcup-Rennen gewonnen und damit den Rekord des legendären Ingemar Stenmark gebrochen. Danach holte sich auch den Gesamtweltcup.

"Die Saison war absolut unglaublich und es wurde viel über Rekorde gesprochen", sagte Shiffrin sichtlich ergriffen. "Das hat mich zum Nachdenken gebracht: Warum ist ein Rekord überhaupt wichtig? Ich denke einfach, dass es nicht wichtig ist, Rekorde zu brechen oder neu zu setzen. Es ist wichtig, den Ton für die nächste Generation vorzugeben und sie zu inspirieren."

Als "Best Comeback Athlete" wurde Point Guard Jamal Murray von NBA-Champion Denver Nuggets ausgezeichnet, der 2021 einen Kreuzbandriss erlitten hatte. Teamkollege Nikola Jokic wurde als bester NBA-Spieler gekürt. LeBron James, der im Februar den Uralt-Punkterekord der NBA von Kareem Abdul-Jabbar gebrochen hatte, bekam den Award für die "Best Record-Breaking Performance". Am Rande der Veranstaltung verkündete James, dass er seine NBA-Karriere im kommenden Jahr fortsetzt.

Emotionaler Hamlin ehrt seine Lebensretter

Emotional wurde es bei der Vergabe des "Pat Tillman Award for Service": Damar Hamlin übergab ihn an Mitglieder des Athletik-Trainerstabs der Buffalo Bills. Durch ihr schnelles Eingreifen hatten diese dem Safety im Januar das Leben gerettet, als er beim Spiel gegen die Cincinnati Bengals mit einem Herzstillstand kollabiert war. Die Trainer wurden vom Publikum im Dolby Theatre mit Standing Ovations begrüßt. "Lernt Herz-Lungen-Massage und wie man einen Defibrillator benutzt", baten sie. "Das rettet Leben."

Der Arthur Ashe Award für Courage, mit dem eine Person oder Gruppe aus der Sportwelt ausgezeichnet wird, die über das Spielfeld hinaus einen Unterschied gemacht hat, ging an die US-Frauen-Nationalmannschaft für ihren erfolgreichen Kampf für "Equal Pay". Auch ein Fußballer wurde geehrt: Lionel Messi erhielt den Preis für die beste "Championship Performance" und wurde zudem als bester Fußball-Profi ausgezeichnet.

Die ESPYS werden von ESPN seit 1993 vergeben. Die Erlöse der Veranstaltung kommen einer Stiftung zu Gute, die sich in der Krebsforschung engagiert.