Esports World Cup: Saudi-Arabien gewährt Sonder-Visa

Noch bis zum 25. August wird in Riad der Esports World Cup mit verschiedenen virtuellen Disziplinen ausgetragen. Für Teilnehmer und Besucher soll es eine vereinfachte Einreise geben.

Über acht Wochen werden beim Esports World Cup (EWC) in Riad, Saudi Arabien, in mehreren eSport-Titeln Weltmeister ermittelt. Sowohl für die Teilnehmer als auch für Besucher möchte die Saudi Tourism Authority (STA) das Visum-Verfahren vereinfachen.

Jeder Inhaber eines Tickets für den EWC könne über ein Online-Portal ein Visum für eine einmalige Einreise und einen Aufenthalt von bis zu 90 Tagen beantragen, heißt es in der offiziellen Mitteilung. Dafür sei lediglich "erforderlich, ein Formular auszufüllen, die erforderlichen Dokumente beizufügen, die Ticketnummer einzugeben und die Gebühr von 91,50 US-Dollar zu entrichten". Umgerechnet sind das knapp 84 Euro.

Leipzig-Star nimmt an FC-24-Turnier teil

Zusätzlich zu Rocket League, League of Legends und weiteren Titeln wird auch eine inoffizielle Weltmeisterschaft in EA SPORTS FC 24 ausgetragen. Für diese hat sich der Däne Anders Vejrgang von RB Leipzig qualifiziert - ein Deutscher nimmt nicht teil.

Wettbewerbsübergreifend werden mehr als 60 Millionen US-Dollar an die besten Spieler vergeben - eine Million soll allein der Sieger in FC 24 erhalten. Trotz - oder gerade wegen - des hohen Preisgelds steht das Turnier aufgrund von eSportswashing in der Kritik.