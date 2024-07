Esports World Cup: 'Faker' führt T1 nach holprigem Start zum Titel

Auch League of Legends wurde beim Esports World Cup in Saudi-Arabien gespielt. Acht Teams waren eingeladen, der Weltmeister triumphierte, Europa bekleckerte sich nicht mit Ruhm.

'Faker' hat es wieder getan: Der koreanische Superstar führte sein Team T1 am Sonntag in Saudi-Arabien zu einem weiteren Titel. Vier Spiele brauchte der viermalige und derzeit sogar amtierende Weltmeister dafür im Finale, das zunächst holprig begann:

Die erste Runde des Best-of-Five gab der Weltmeister noch an TOP Esports aus China ab, dann fing sich das Team um 'Faker' allerdings. Starkes Gameplay brachten drei Siege und damit auch den Turniersieg und 400.000 US-Dollar Preisgeld.

Der Gen.G-Fluch dauert an - Europa durchwachsen

Für Gen.G, das zweite Team aus Korea, lief es indes schlecht. Schon in der ersten Runde des Turniers war gegen TOP Esports Schluss, der eigentliche Dauerfavorit konnte nicht an den Erfolg des MSI 2024 anknüpfen. Dort hatten die Koreaner sich im direkten Duell noch vor wenigen Monaten den ersten Platz gesichert.

G2 als europäischer Vertreter bekam in der ersten Runde derweil FlyQuest aus Nordamerika zugeteilt. 2:1 hieß es hier nach Spielen, was den europäischen Fans ein wenig Hoffnung machte. Viel war es aber nicht, denn gegen die Amerikaner waren zwei der drei Runden äußerst ausgeglichen: G2 nutzte in Schlüsselmomenten jeweils einen Patzer FlyQuests aus und gewann. Im ersten Spiel waren sie noch dem schlauen Matchplan der Amerikaner unterlegen gewesen. Überzeugen konnte der europäische Favorit also nicht, das 0:2-Halbfinalaus gegen TOP Esports war folgerichtig.

Das zweite Team aus Europa, Fnatic, ging seinerseits im Viertelfinale sang und klanglos gegen das nordamerikanischen Team Liquid unter. Der Turnierveranstalter hatte gut gelost und in der ersten Runde nur westliche und östliche Teams gegeneinander gesetzt. Für die Rivalität zwischen EU und NA bedeutete das: Jeweils ein Sieg und eine Niederlage. Liquid rang T1 im Halbfinale dann sogar noch ein Spiel ab, konnte den Finaleinzug des späteren Titelträgers aber nicht verhindern.

Die fernöstliche Dominanz bei großen internationalen Turnieren setzte sich somit frühzeitig fort. Für einen europäischen Sieg bei MSI und Worlds muss man weit in der Geschichte zurückgehen. 2019 gewann G2 das MSI. 2011, in der allerersten Auflage der WM überhaupt, konnte Fnatic triumphieren. Seither ist im Vergleich mit den starken Teams aus Korea und China ein Mithalten kaum noch möglich.

League of Legends auch außerhalb der offiziellen Ligen auf großer Bühne

Der Esports World Cup ist nebst den beiden offiziellen Turnieren von Riot, dem MSI und den Worlds, das einzige, das auf internationaler Bühne ausgetragen wird. Alle anderen Ligen und Turniere finden auf regionaler Ebene statt.

Mit nur acht Teams wurde ein Single-Elimination-Bracket gespielt. Es galt: Wer verliert, war raus. Die Besonderheit für ein internationales Turnier: Es war ein reines Invitational-Format. Aus jeder der großen Regionen Europa, Korea, China und Nordamerika wurden zwei Teams eingeladen. Einen Qualifier wie bei den Worlds oder dem MSI gab es nicht.

Kein deutschsprachiger Broadcast

Auch ein deutschsprachiger Broadcast fehlte. Nach Aussage von Caster Maurice 'Mori' Lange hatten viele Kommentatoren zuvor die Zusammenarbeit mit den Organisatoren aus Saudi-Arabien abgelehnt - mitunter aus moralischen Bedenkgründen. Saudi-Arabien stand in der Vergangenheit bereits häufiger in der Kritik.

kicker eSport hat die Entwicklungen um die eSport-Vision des Königreichs mehrfach eingeordnet: