"eSports-Revolution": Konami kündigt auf die Fans ausgerichtetes Turnier an

Als "eSports-Revolution" hat Konami vor zwei Wochen einen Trailer ins Rennen geschickt. Um was es sich genau handelte - unklar. Nun ließ der eFootball-Entwickler die Katze aus dem Sack.

Komani kündigt die "Coppa eFootball Italia" an. Konami

Ab Dezember 2022 geht ein neues eSport-Turnier in Konamis eFootball an den Start, die "Coppa eFootball Italia". Wie Konami in einer Mitteilung erklärte, nehmen insgesamt sieben Vereine daran teil. Mitspielen können sogar Fans.

Wer nimmt teil?

Mit dabei sind alle sieben Partnervereine von eFootball aus Italien - AC Mailand, AC Monza, die AS Rom, Atalanta Bergamo, Inter Mailand, Lazio Rom und der SSC Neapel.

Die Teams stellen für das Turnier insgesamt drei Spieler: Jeweils ein ausgewählter Jugendspieler, ein eSport-Athlet, der zum bestehenden Kader des Vereins gehört und einen Fan. Letzter wird durch ein Online-Qualifikationsturnier ermittelt.

Wie läuft der Wettbewerb ab?

Zuerst, bevor das Online-Qualifikationsturnier startet, soll jeder Verein durch ein ein internes eSport-Turnier den Vertreter aus der Talentschmiede ermitteln. Abgehalten wird der Wettbewerb unter den Spielern der Jugendmannschaften.

Anschließend wird in jedem Verein ein weiteres Turnier zwischen den jeweiligen eSportlern ausgetragen, um den zweiten Starterplatz zu vergeben, ehe das Online-Turnier für Fans startet. Das wird für alle Spieler in Italien offen sein und firmiert unter dem Namen "KONAMICI".

Von hier aus spielen die Teilnehmer mindestens 30 Online-Spiele gegen andere Vereinsfans und sammeln dabei Punkte, bevor eine Online-Rangliste die besten Vertreter ermittelt. Die bestplatzierten Fans jedes Vereins kommen dann in eine vereinsbezogene K.o.-Runde, die ebenfalls online ausgetragen wird. Sowohl auf der PlayStation 4 als auch 5 kann gespielt werden.

Wie ist der Turnier-Zeitplan?

Wie Konami mitteilt, ist die "Coppa eFootball Italia" in mehrere Phasen zwischen Dezember 2022 und April 2023 unterteilt. Die KONAMICI-Qualifikation beginnt im Februar und ermöglicht es allen sieben teilnehmenden Vereinen, ihren Fanbeauftragten zu bestimmen. Die K.o.-Runde soll Ende März 2023 abgeschlossen sein.

Sobald jeder Verein seine Dreierteams aufgestellt hat, findet eine Offline-Gruppenphase statt, in der die Klubs gegeneinander antreten. Wenn feststeht, wer sich in dieser Phase durchgesetzt hat, folgt eine Auslosung für das Viertelfinale.

Das Finale wird am Wochenende vom 28. April bis 1. Mai 2023 als Offline-Live-Event auf der COMICON in Neapel ausgetragen.

Als Preis wartet auf den siegreichen Verein ein Multimedia- und Spielzentrum, das im Jugendtrainingskomplex installiert wird. Ein mögliches Preisgeld wird seitens des Entwicklers nicht erwähnt, ebenso wenig wie ein Spielmodus - unklar also, ob Single Elimination oder Best-of-Modus - und das genaue Startdatum im Dezember.