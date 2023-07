esports player foundation baut "Equal Esports" Initiative aus

Seit Jahren bemüht sich die esports player foundation (epf) erfolgreich um Inklusion im eSport. 2023 soll dies in noch größerem Ausmaß geschehen - und auch ihr könnt davon profitieren.

"Schon heute können wir sagen, dass wir Vieles positiv beeinflussen konnten", lautet ein Zwischenfazit der esports player foundation (epf) zur "Equal Esports" Initiative. 2021 ins Leben gerufen, sollen die Maßnahmen ganz explizit "weibliche und nicht-binäre Spieler*innen" ansprechen, diese fördern - und nun ausgebaut werden. Mit mindestens 20 Plätzen plant die epf 2023. Gesucht werden weibliche und nicht-binäre Talente in League of Legens (LoL) und Brawl Stars. Bewerben könnt ihr euch bei Interesse noch bis zum 23. Juli auf der Homepage der epf.

'Caltys' und 'Sayna' setzen Ausrufezeichen

Die Initiative ist eine Erfolgsgeschichte, gibt es doch gleich mehrere Beteiligte, die sich in League of Legends (LoL) etablieren konnten. Etwa Mareike 'Sayna' Burg, die als erste nicht männliche Person in der höchsten Spielklasse der Strauss Prime League debütierte, und Maya 'Caltys' Henkel. Die Schwedin wurde zur ersten Frau überhaupt, die in einer europäischen LoL-Profiliga spielte und sicherte sich einen Platz bei G2. Mit dem "Hel"-Team der Organisation wurde sie 2023 Vizeweltmeisterin.

Damit hört der Einsatz der epf aber nicht auf. Auch ein eigener Wettbewerb wurde ins Leben gerufen: Der Equal Esports Cup, das größte LoL-Turnier Europas für weibliche und nicht-binäre Spieler*innen, dem sich bisher vier Teams aus der LEC und mehr als 15 Organisationen aus diversen europäischen Topligen angeschlossen haben. Wie schnell es dabei nach oben gehen kann, zeigte "Chroma", das den Cup in Köln als Fanteam gewann und anschließend von BIG übernommen wurde.