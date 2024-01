eSport und Gaming: Was hält 2024 für euch bereit?

Neues Jahr, neue Spiele, neue Highlights: Womit ist 2024 zu rechnen? Was solltet ihr unbedingt auf dem Zettel haben? Diese Fragen beantworten Host Christian Gürnth und seine Gäste im Livestream.

Kurz vor dem Jahreswechsel hatte sich Host Christian Gürnth auf Twitch noch um den Rückblick für 2023 gekümmert. 2024 steigt er mit einer Vorschau für kicker eSport ein: Was ist von den kommenden elfeinhalb Monaten zu erwarten? Was hat das neue Jahr in Sachen eSport und Gaming für euch in petto?

Thematisiert werden neu erscheinende Titel, die Enthusiasten des kompetitiven Zockens unbedingt auf dem Zettel haben sollten. Dazu stehen natürlich wieder einige Events und Messen auf dem Programm, die einen Besuch wert sein werden. Im Livestream werden Trailer analysiert und über die Zukunft gefachsimpelt. Was soll, muss, kann oder wird 2024 passieren?

Diese Talk-Runde braucht keine Glaskugel

Gürnth nimmt sich die Jahresvorschau allerdings nicht alleine zur Brust - der Moderator hat sich zur Optimierung der Expertise zwei erfahrene Gäste geladen.

Nathalie Haut ist PR- und Social-Media-Managerin der eSport-Organisation MOUZ. Christopher Schierbock ist Spiele-Experte, Musiker und Autor des Werks "Wir leben im perfekten Zeitalter: Ein kleines Buch über Videospiele". Eine Glaskugel braucht das Trio nicht - wenn diese Runde nicht weiß, was kommt, weiß es niemand.

Ihr wollt 2024 keinen Bestseller-Titel und Überraschungshit verpassen, alle relevanten Events und Messen besuchen oder generell wissen, was so abgeht? Dann schaltet zum ersten kicker eSport Talk des Jahres ein! Los geht's am heutigen Donnerstag um 19.30 Uhr auf twitch.tv/kickeresport.

Der Streamplan für den Januar. kicker eSport