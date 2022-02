eSport und Fußball-Fans - wie kann das zusammenpassen?

Nicht alle finden Vereinsengagements im eSport gut. Aber was passiert, wenn Unruhe an der Fanbasis droht? Dem und noch viel mehr gehen wir heute um 19:30 im kicker eSport Talk auf die Spur.

Seit vielen Jahren sind Vereinsengagements im eSport ein Thema in den Fan-Szenen. Manche unterstützen den Schritt, begrüßen die digitale Erweiterung. Anderen ist es schlichtweg egal. Aber es gibt auch die Fangruppen, die dem eSport kritisch gegenüberstehen. Wir gehen das Thema an: eSport und Fußballfans, wie kann das zusammenpassen?

Christian Gürnth ist zurück

Zum ersten Mal in diesem Jahr richtet unser Host Christian Gürnth wieder einen Talk aus. Fachkundig und gewohnt streitbar wird er heute ab 19:30 seine Gäste begrüßen. Zwei haben wir eingeladen:

Zum einen Marc Schwitzky von der Hertha Base. Er ist freier Journalist und Gründer des Fanblogs mit Podcast, die sich mit allen Themen rund um die "alte Dame" beschäftigt. Als leidenschaftlicher Fan berichtet Schwitzki dort aus einer kritisch-analytischen Perspektive über den täglichen Wahnsinn Hertha BSC.

Zum anderen ist Patrick Baur dabei, Geschäftsführer von der Doppelpass Digital GmbH. Bekannt könnte einigen esport-manager.com oder ProLeague.de sein. Er kümmert sich um den eFootball als Mannschaftssport in Deutschland und hilft Vereinen dabei ihr Sportangebot digital zu verlängern. Baur ist Mitglied beim 1. FC Köln und bekennender "Effzeh"-Fan.

Was hat Christian Gürnth mit seinen Gästen geplant?

"Wir werden unter anderem darüber reden, ob man automatisch den eSport-Verein unterstützt, den man auch beim eigentlichen Sport unterstützt", sagt Gürnth und wird seine Gäste fragen, ob es einen kausalen Zusammenhang zwischen realem und virtuellem Sport gibt.

"Wie wird das Ganze an der Fanbase aufgenommen? Was ist, wenn ein Verein auf einmal viel Geld in eSport steckt? Oder wie der FC Schalke 04 Millionen mit dem Verkauf des LoL-Teams verdient?"

Freut euch auf spannende Einblicke und Erkenntnisse direkt von der Fanbasis. Wie immer sind natürlich auch eure Kommentare und Ideen jederzeit willkommen. Wir streamen unseren Talk live auf Twitch und ihr seid herzlich eingeladen, alles über den Chat loszuwerden!

In unserem Channel findet Ihr alle Videos!