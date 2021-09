eSport Talk: Ohne Echtgeld zum FIFA-Titel - Geht das überhaupt?

FIFA-Profi sein ohne Echtgeld? Wer das versucht, macht schnell ein Projekt draus, eine "Road to Glory". Aber warum ist der Einsatz von Euros so wichtig zu Saisonbeginn? Und wie kommen Spieler an möglichst viele Münzen? Unsere Runde klärt es im neuen kicker eSport Talk!

Jan Bergmann, 'Tim Latka', 'DaniFutTrader' und 'Dr. Erhano' sprechen über die leidigen Münzen und warum Profis oft echtes Geld einsetzen müssen. kicker eSport