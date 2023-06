eSport nach FIFA 23: eNationalcoach 'STYLO' glaubt an Lizenz-Deal

Kurz vor der Trennung von EA SPORTS und FIFA dominiert eine Frage die eSport-Szene: Wie sieht das kompetitive Ökosystem in der kommenden Saison aus? Der DFB-eNationaltrainer hat eine Vermutung.

Wird es die FIFAe-Weltmeisterschaften 2024 ohne FIFA 24 geben? Diese Frage beschäftigt einen Großteil der eSport-Szene, eine offizielle Antwort steht noch aus. Der deutsche eNationalcoach Matthias 'STYLO' Hietsch glaubt an eine Einigung zwischen den sich trennenden Partnern EA SPORTS und FIFA. Er prophezeite im jüngsten kicker eSport Talk eine Lizenzüberbrückung für kommende Saison, in der der Weltverband wohl kein eigenes Spiel auf den Markt bringen wird.

"Die FIFA wird alles daran setzen, dass diese Wettbewerbe erhalten bleiben", meinte 'STYLO'. Selbst an der Umsetzung beteiligt sein, wird sie vorerst aber eher nicht. Die FIFA plant offenbar, erst 2024 einen eigenen Titel - voraussichtlich FIFA 25 - zu veröffentlichen. Noch 2023 erscheinen soll EA SPORTS FC vom bisherigen Entwickler der FIFA-Reihe. EA SPORTS und Weltverband werden bald nicht mehr am selben Spiel arbeiten, könnten aber temporär eine alternative Kooperation eingehen.

Kauft die FIFA eine temporäre Lizenz bei EA?

"Wahrscheinlich werden sie (die FIFA, Anm. d. Red.) eine Lizenz bei EA kaufen müssen. Um die Wettbewerbe solange nutzen zu können, bis sie ein eigenes Spiel auf den Markt bringen", mutmaßte 'STYLO'. Mit einem solchen Überbrückungs-Deal könnten die großen Turniere zum Saisonfinale im kommenden Jahr in EA SPORTS FC gespielt werden - aber weiterhin unter der FIFAe-Marke laufen. Die vollständige thematische Trennung würde um ein Jahr verschoben.

Im Hintergrund "laufen schon einige Prozesse, von denen wir nichts mitbekommen", ist sich Hietsch sicher. Die Trennung von EA und FIFA eröffne in seinen Augen "viele Möglichkeiten für die Zukunft. Jetzt haben wir ein Jahr, in dem alles für uns neu ist". Noch spannender wird für 'STYLO' aber die Zeit danach, in der der Weltverband selbst einen Titel releasen will: "Es wird grundsätzlich sehr interessant, wenn die FIFA ein neues Spiel rausbringt, das konkurrieren soll."

VBL als "Konstante" in ungewissen Zeiten

Die derzeitige Planungsunsicherheit hinsichtlich der kommenden Saison sehen die eSport-Verantwortlichen Marc André Lenhard (RB Leipzig) und Dominik Kupilas (SV Werder Bremen) eher entspannt. "Ich habe bei Partnern und Sponsoren bisher keine Probleme damit festgestellt, dass wir noch nicht richtig Bescheid wissen", meinte Kupilas. Einen detaillierten Wettbewerbskalender zum Start einer neuen Spielzeit "hatten wir früher auch nicht", sagte der Bremer Funktionär.

Als "Konstante" der ungewissen eSport-Zukunft empfinden sowohl Kupilas als auch Lenhard die Virtual Bundesliga. Diese hat sich für 2023/24 bereits zu EA SPORTS FC bekannt. Die DFL hat die Teilnahme an der deutschen eSport-Meisterschaft zudem zur Lizenzauflage ihrer Mitgliedsvereine gemacht. Lenhard verspricht sich davon "mehr Klubs, größere Reichweiten, mehr Relevanz und mehr Planbarkeit". Zumindest auf nationaler Ebene herrscht Optimismus.

"Vielleicht ist es ja auch die letzte Klub-WM"

International besteht hingegen Ungewissheit. Die 'STYLO'-Theorie der einjährigen Lizenzüberbrückung zwischen EA SPORTS und FIFA ist eine der Möglichkeiten. Ebenfalls im Raum steht natürlich, dass sich der Entwickler bereits komplett abkapselt und ein völlig eigenständiges eSport-System auf die Beine stellt. FIFAe World Cup, FIFAe Nations Cup und FIFAe Club World Cup würden demnach 2024 wohl nicht stattfinden - zumindest nicht in ihrer aktuellen Form.

"Selbst die Spieler fragen mich: 'Wird es dieses und jenes Turnier nächstes Jahr geben?'", erzählte Lenhard in unserem Talk. Seine RBLZ aus Leipzig sind für den FIFAe Club World Cup 2023 qualifiziert. Die Ausganglage wirke sogar motivierend: "Vielleicht ist es ja auch die letzte Klub-WM. Daher wollen wir noch mal alles reinhauen und dieses Jahr alles mitnehmen." Denn wer weiß, ob sich Spieler und Teams auf dieser Bühne in absehbarer Zeit wieder präsentieren können.