eSport in FC 24: Fast alle WM-Träume bis November geplatzt

EA SPORTS hat seine eSport-Pläne für FC 24 offengelegt - und für weiteres Unverständnis gesorgt. Der Traum von der Weltmeisterschaft ist schon in wenigen Wochen für 99,9 Prozent aller Spieler ohne Verein ausgeträumt.

"Ich glaube, man braucht keinen Doktortitel mehr, um das System zu verstehen", hatte David Jackson - Vizepräsident EA SPORTS FC - noch im Juli gegenüber kicker eSport behauptet. Rund zwei Monate später ergibt sich ein anderes Bild. Ein für eSportler ohne Verein und Organisationen enorm ernüchterndes.

Der Entwickler hat seine Pläne für den eSport in FC 24 detaillierter offengelegt - und dabei auf Zahlen gesetzt: Mehr als 50.000 Spieler sollen im kompetitiven Ökosystem "FC Pro" um insgesamt eine Million US-Dollar Preisgeld antreten. Keinen Hehl macht der Publisher daraus, dass nur 20 dieser Spieler an den FC Pro Open teilnehmen werden. Doch der Reihe nach.

Leipzig-Duo erhält Wildcards

Der Auftakt erfolgt natürlich in Football Ultimate Team (FUT) - genauer gesagt in Rivals. Dort müssen ambitionierte FC-24-Zocker bis zum 14. Oktober Division 4 erreichen, um den kompetitiven Spielmodus freizuschalten. Es folgt eine Einladung für die FC Pro Open Ladder, die geografisch in zehn Regionen unterteilt wird. Wer von hier aus die FC Pro Open Regional Qualifiers erreicht, entscheiden die Peak-Ratings während des Zeitraums. In Europa Ost und Europa West gelingt dieser Sprung den je 256 besten Spielern.

Die FC Pro Open Regional Qualifiers finden für die europäischen Regionen am 21. und 22. Oktober statt. Weltweit qualifizieren sich insgesamt 52 eSportler über die Regionals für den FC Pro Open Global Qualifier. Der Pool der Spieler mit WM-Chancen - außerhalb der Ligen-Systeme - ist also schon Mitte Oktober extrem ausgedünnt. Zu den 52 Qualifikanten stoßen zwölf Spieler mit Wildcards - darunter die beiden Leipziger Umut 'RBLZ_Umut' Gültekin und Anders 'RBLZ_Vejrgang' Vejrgang.

Mehr als zwei Monate mit nur 20 Spielern

Über den FC Pro Open Global Qualifier werden schließlich 16 Teilnehmer an den FC Pro Open ermittelt - die aber immer noch kein WM-Ticket sicher haben. Sie konkurrieren miteinander sowie mit vier automatisch qualifizierten Spieler um die Reise zur FC Pro World Championship im Juni 2024. Beim Quartett mit Freilos handelt es sich um die Halbfinalisten des FIFAe World Cup 2023: Weltmeister Manuel 'ManuBachoore' Bachoore, Mark 'Mark11' Zakhary, Francesco 'Obrun2002' Tagliafierro und Paulo 'PHzin' Henrique Chaves.

Diese 20 eSportler treten von Ende November bis Ende Januar im wöchentlichen Turnus gegeneinander an. Der Rest der von EA SPORTS angepriesenen 50.000 darf nur noch zuschauen. Wobei, ganz richtig ist das nicht: Diejenigen, die den Sprung in die FC Pro Open nicht schaffen, können sich für die restliche Saison mit FC Pro Open Regional Cups beschäftigen. Die Qualifikation dafür erfolgt über die FC Pro Open Ladder, die wieder geöffnet wird. Die Regional Cups versprechen monatlich zwar Preisgelder - in Europa sogar 10.000 US-Dollar für die Sieger. Aber keine Möglichkeiten, doch noch auf den WM-Zug aufzuspringen.

Die FC Pro Open Championship entscheidet letztlich am 4. Februar, welche vier Spieler zur FC Pro World Championship fahren dürfen. Doch bis dahin sind seit mehr als zwei Monaten ohnehin nur noch 20 von 50.000 Kandidaten außerhalb der Ligen- und Vereinsspieler im Pool. Von Rivals über FC Pro Open Ladder, FC Pro Open Regional Qualifiers, FC Pro Open Global Qualifiers, FC Pro Open und FC Pro Open Championship zur WM - mit unterschiedlichen Formaten auf den verschiedenen Stufen. Wie war das mit dem Doktortitel?

Wollt ihr mir damit sagen, dass meine Wettkampfsaison schon im Oktober vorbei ist, wenn ich in Europa Ost nur auf dem 13. Platz lande? Francesco 'Hartixel' Ricci, eSportler

Die Kommentare zur Ankündigung des Accounts 'EA SPORTS FC Pro' fallen entsprechend teils kritisch aus. Der italienische eSportler Francesco 'Hartixel' Ricci von der Organisation Mkers stellt die entscheidende Frage: "Wollt ihr mir damit sagen, dass meine Wettkampfsaison schon im Oktober vorbei ist, wenn ich in Europa Ost nur auf dem 13. Platz lande?" Er hoffe darauf, etwas "missverstanden" zu haben.

Die Antwort lautet tatsächlich aber "Ja": Der Deep-Dive-Artikel macht exakt jenes Szenario klar. Zumindest wenn die FC Pro World Championship angepeilt wird.

"Habt ihr gerade das kompetitive FIFA zu Grabe getragen? Es sieht aus, als sei es nahezu unmöglich, sich zu qualifizieren", meint Content Creator 'Bramsl' in Richtung EA SPORTS. Der Brasilianer Paulo Neto wunderte sich zudem über die Auswahlkriterien für die zwölf Wildcards des FC Pro Global Qualifiers. Schließlich hatte er in FIFA 23 sowohl die eMLS als auch den eNations Cup gewonnen, zudem war er für alle drei FIFAe Finals qualifiziert: "Was soll ich tun, um eingeladen zu werden? Die Nationalität wechseln?"