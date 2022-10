eSport "in eigener Regie": TSV 1860 München trennt Verbindung zu PENTA

Leaks überschatten FIFA 23-Release, UFL verschoben, PENTA 1860-Drama

Die zweite Folge von /gg hat es in sich. Von dilettantisch bis funny - EA SPORTS hat FIFA 23 versehentlich an einige Spieler rausgegeben. Das Ergebnis: Viele Leaks, die nun im Netz herumfliegen. Überrascht war man nicht - Chris und Nicole gehen mit dem Unternehmen ins Gericht. Ebenso wenig überraschend, aber dennoch schade für die Community: Entwickler Strikerz Inc. verschiebt den vermeintlich größten FIFA-Konkurrenten, UFL. Was dahintersteckt und warum die Begründung vielleicht nur ein Teil der Wahrheit ist, besprechen wir in dieser Folge ebenso wie das Drama bei PENTA 1860. Nicht bezahlte Rechnungen, die Disqualifikation aus der Strauss Prime League und der TSV 1860 München weiß von nix. Wie kann sowas angehen?