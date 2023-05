Bei Stadtrivale Espanyol: Barça krönt sich zum spanischen Meister

Barça hat es geschafft. Im Stadtderby bei Espanyol machte der FC Barcelona mit einem 4:2 die 27. Meisterschaft der Klubgeschichte perfekt. Robert Lewandowski steuerte gleich zwei Tore zum Sieg bei.

Personell vertraute Barcelonas Coach Xavi auf exakt dieselbe Elf wie zuvor beim 1:0 gegen Osasuna. Bei Espanyol gab es im nach dem 2:3 in Sevilla lediglich einen Wechsel: Der ehemalige Barça-Profi Braithwaite (50 Spiele und acht Tore von 2020 bis 2022 für den FCB) erhielt den Vorzug vor Javi Puado.

Espanyol startete erwartungsgemäß defensiv, erwartete die Blaugrana mit einer massierten Fünferkette und einer kernigen Gangart. Die Idee war wohl, das filigrane Starensemble des großen Stadtrivalen zu entnerven. Der Plan ging nicht auf, denn Barcelona ergriff rasch die Initiative und ging auch früh in Führung.

Nachdem Pedri noch das 1:0 fahrlässig vergeben hatte (6.), war es Lewandowski, der nach einem starken Diagonalpass von Araujo und folgendem Zuspiel von Balde im Fünfer entscheidend zur Stelle war (11.). Das Xavi-Team bog damit endgültig auf die Straße in Richtung 27. Meisterschaft ein - und ließ sich von einem überforderten Espanyol nicht mehr vom Weg abbringen, vielmehr legte man bald nach.

Espanyol überfordert, Barça macht früh alles klar

Zum Thema

Pedri durfte unbedrängt durch den Sechzehner spazieren, er flankte dann von der Grundlinie auf den zweiten Pfosten zu Balde, der aus kurzer Distanz nur noch einzuschieben brauchte - 2:0 (20.). Es war ein einseitiges Spiel, auch weil die Gastgeber ihre seltenen Chancen sträflich liegenließen, wie etwa Nico, der nach einer halben Stunde freistehend komplett verzog.

Lewandowski räumte mit seinem Doppelpack zum 3:0 noch vor der Halbzeit sämtliche Restzweifel am späteren Sieger des Spiels aus dem Weg (40.). Nach dem Seitenwechsel war die Messe gelesen, Barças Torhunger aber nicht gestillt: Koundé veredelte einen Traumpass von de Jong per Kopf zum 4:0 (53.).

Feiner Lupfer in der Schlussphase

Danach war die Luft raus, Barça schaltete in den Verwaltungsmodus, Espanyol betrieb Schadensbegrenzung - und die Partie trudelte allmählich aus. In der Schlussphase ließen es beide Teams defensiv dann zusehends schleifen. In dieser Phase glückte dem eingewechselten Javi Puado per sehenswertem Lupfer das 1:4 (73.) und Joselu per Abstauber der Treffer zum 2:4-Endstand (90.+2).

Während sich der FC Barcelona auf die Meisterfeierlichkeiten im kommenden Heimspiel am kommenden Samstag (21 Uhr) gegen Real Sociedad San Sebastian vorbereiten kann, wird die Luft bei Espanyol im Keller immer dünner. Vier Punkte beträgt der Rückstand auf Platz 17 und Real Valladolid - und das Restprogramm ist nicht so leicht: Rayo Vallecano (A), Atletico Madrid (H), FC Valencia (A) und Almeria (H).