In letzter Sekunde: Luuk de Jong rettet Barça im Derby ein Remis

Am Sonntagabend war Derbyzeit in Barcelona. Mit einem furiosen Ende, denn mit der letzten Aktion des Spiels rettete Barça einen Punkt bei Espanyol.

Der FC Barcelona startete im Derby fast mit derselben Elf wie beim 4:2 gegen Atletico, einzig Dest ersetzte den gesperrten Dani Alves. Hieß: Für Aubameyang und Dembelé blieb zunächst nur ein Platz auf der Bank. Und die beiden Ex-Dortmunder sahen direkt etwas, was ihnen sehr gut gefallen haben dürfte: Jordi Albas Flanke von der linken Seite landete nämlich rechts im Strafraum bei Pedri, der Barça bereits in der zweiten Minute in Führung brachte.

Espanyol ohne Ideen - und dann kommt Darder

Das war natürlich der Traumstart für den Favoriten, der fortan versuchte, die Partie zu kontrollieren. Defensiv ließen die Blaugrana nichts zu, verteidigten sehr gut. Es war viel Feuer im Spiel, die Zuschauer heizten die Begegnung ordentlich auf. In Sachen Chancen gab es allerdings wenig zu sehen, Traoré feuerte mal einen Volley in Richtung Diego Lopez, der Keeper war auf dem Posten (38.). Espanyol tat sich offensiv sehr schwer, hatte fast keine Ideen. Aber einen Geistesblitz hatten die Hausherren kurz vor der Pause noch: Darder bekam kurz vor dem Strafraum zu viel Platz und setzte den Ball aus 18 Metern mit toller Schusstechnik rechts unten rein zum 1:1-Pausenstand (40.).

De Tomas nutzt Garcias Fehler

Nach der Pause erwischten wieder die Gäste den besseren Start, Gavi brachte den Favoriten vermeintlich in Führung (56.). Aber sein Treffer wurde überprüft und einkassiert, da Frenkie de Jong in der Entstehung im Abseits stand. Es waren bittere Minuten für Barça, denn nach dem aberkannten Tor fingen sich die Blaugrana hinten einen Gegentreffer: Nach Garcias schlimmem Stellungsfehler war de Tomas frei durch, das ließ sich der Torjäger nicht nehmen und erzielte sein 13. Saisontor (64.).

Hektische Schlussphase mit dreimal Rot - und Luuk de Jong!

Der Außenseiter war auf einem guten Weg, den Favoriten mächtig zu ärgern. Die Gastgeber ließen nämlich bis spät in die Schlussphase nichts zu. Der eingewechselte Luuk de Jong brachte aber nochmal Schwung ins Angriffsspiel Barças, sein Kopfball in der ersten Minuten der Nachspielzeit ging drüber. Dann wurde es farbenfroh, denn Espanyols Nico foulte Piqué, sah dafür Gelb, geriet dann mit dem Defensivmann aneinander, woraufhin beide mit Gelb-Rot vom Feld flogen (90.+3).

Es war hektisch, die Gäste warfen alles nach vorne - und wurden tatsächlich noch belohnt: In der letzten Aktion des Spiels fand Traoré Luuk de Jong, der zum späten und von den Gästen viel umjubelten Ausgleich einnickte (90.+6). Was für ein Finish dieser Partie - in der Espanyols Manu Morlanes sogar noch glatt Rot sah. Er hatte sich - vermutlich direkt nach dem Tor - wohl zu sehr beschwert.