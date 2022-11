ESM-Elf Oktober: ManCity-Trio als "Stammspieler", Newcomer aus Neapel

Die European Sports Media haben ihre Top-Elf für den Oktober bekanntgegeben. Napoli ist mit zwei Aufsteigern vertreten, von Manchester City wurde ein bekanntes Trio gewählt.

Begeistert in Neapel: Khvicha Kvaratskhelia wurde in die ESM-Elf gewählt. IMAGO/sportphoto24

Die dominante Form von Real Madrid hatte im September noch dazu geführt, dass sich gleich fünf Spieler der Königlichen in der ESM-Elf des Monats fanden. Einen Monat später kommt diese Auswahl deutlich bunter daher. Nur Fede Valverde ist aus dem Real-Quintett erneut dabei.

Während also der Real-Anteil deutlich zurückging, besticht Manchester City durch Konstanz: An Joao Cancelo, Kevin De Bruyne und Erling Haaland führte genau wie im Vormonat auch im Oktober kein Weg vorbei. Das Trio landete in derselben Zusammensetzung erneut in der Auswahl, die vor allem in der Angriffsreihe die ganz großen Namen auflistet: Neben Haaland (acht Stimmen) wurden auch Lionel Messi und Robert Lewandowski mit jeweils sieben von zwölf möglichen Stimmen gewählt.

Die weltweit noch nicht so geläufigen Namen in der ESM-Elf des Oktobers kommen vom souveränen italienischen Spitzenreiter SSC Neapel. Der Südkoreaner Min-jae Kim und der Georgier Khvicha Kvaratskhelia durften sich mit Napoli über einen makellosen Monat freuen: In acht Spielen in Serie A und Champions League gab es im August ausnahmslos Siege.

Bellingham ballert sich in die ESM-Elf

Fünfmal Premier League, je zweimal La Liga und Serie A und einmal Ligue 1 - unter den elf Top-Spielern des Oktobers blieb ein Platz für einen Bundesliga-Akteur: Jude Bellingham erhielt vier Stimmen, nachdem er sich im Oktober ungemein torgefährlich präsentiert hatte: Drei Treffer in der Bundesliga, zwei in der Champions League und ein Tor im DFB-Pokal gelangen dem Mittelfeldspieler im Oktober.

Die ESM-Topelf des Monats Oktober 2022

Diese Elf nominierte der kicker

Kepa Arrizabalaga (Chelsea)

Giovanni Di Lorenzo (SSC Neapel)

Antonio Rüdiger (Real Madrid)

Min-jae Kim (SSC Neapel)

Fede Valverde (Real Madrid)

Jamal Musiala (FC Bayern München)

Granit Xhaka (Arsenal)

Khvicha Kvaratskhelia (SSC Neapel)

Lionel Messi (Paris Saint-Germain)

Robert Lewandowski (FC Barcelona)

Eric Maxim Choupo-Moting (FC Bayern München)