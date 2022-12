ESM-Elf November: Mbappé überragt - Gakpo und Szczesny überzeugen bei WM

Die European Sports Media haben ihre Top-Elf für den November bekanntgegeben. Neben zwei Parisern hat es ein Bayern-Spieler in die Elf geschafft. Bei der WM machten besonders ein Niederländer und ein Pole auf sich aufmerksam.

In der heimischen Ligue 1 ist Paris St. Germain das Maß aller Dinge - und auch bei der WM in Katar wussten besonders zwei PSG-Spieler zu überzeugen. Nach starken Leistungen zum Jahresabschluss für die Pariser führten sowohl Kylian Mbappé (Frankreich) als auch Lionel Messi (Argentinien) ihr Nationalteam ins Achtelfinale der WM. Der junge Franzose (elf Nominierungen) kam in den drei Gruppenspielen auf drei Tore, der 7-malige Ballon d´Or-Gewinner (drei Nominierungen) steuerte für Argentinien zwei Treffer und einen Assist bei.

Gakpo schießt sich in die Top-Elf

Auffällig bei der ESM-Elf des Novembers: Die Vereine sind bunt gemischt. Manchester City ist nach der dominanten Hinrunde mit vielen Nominierungen nicht mehr zu finden. Dafür haben es mit Kieran Trippier (Newcastle United), Theo Hernandez (AC Mailand) und Cody Gakpo (PSV Eindhoven) vergleichsweise weniger prominente Namen in die Top-Elf geschafft. Letzterer weiß bisher vor allem bei der WM zu überzeugen, erzielte in drei Spielen drei Tore für die Elftal.

Die Bundesliga stellt, wie schon im Oktober (damals Jude Bellingham), nur einen Spieler. Youngster Jamal Musiala hat es in die Top-Elf geschafft. Den Platz im Tor hat sich Wojciech Szczesny mit starken Leistungen für Polen, inklusive zwei gehaltenen Elfmetern, reichlich verdient. Die Verteidigung komplettieren Éder Militão (Real Madrid) und Jordi Alba (FC Barcelona). Neben Musiala bilden Pedri (FC Barcelona) und Bruno Fernandes (Manchester United) das Mittelfeld.

Die ESM-Topelf des Monats November

Diese Elf nominierte der kicker

1. Wojciech Szczesny (Juventus)

2. Sergiño Dest (AC Milan)

3. César Montes (CF Monterrey)

4. Strahinja Pavlovic (Red Bull Salzburg)

5. Jordi Alba (FC Barcelona)

6. Antoine Griezmann (Atlético Madrid)

7. Casemiro (Manchester United)

8. Bruno Fernandes (Manchester United)

9. Cody Gakpo (PSV)

10. Álvaro Morata (Atlético Madrid)

11. Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain)