ESM-Elf Mai: Nur ein Spieler durchbricht die Finalisten-Dominanz

Die letzte Top-Elf der European Sports Media für die Saison 2022/23 steht. Dominiert wird sie von Spielern der beiden Champions-League-Finalisten - mit einer Ausnahme.

Zehn der elf Spieler, die die European Sports Media (ESM) in ihre Elf des Monats beruft, kommen von einem der beiden Teams, die sich am 10. Juni im Champions-League-Finale gegenüberstehen werden: Manchester City, das neben dem Final-Einzug im Mai außerdem die englische Meisterschaft festzurrte, stellt gleich sieben Spieler, Gegner Inter Mailand kommt auf drei. Auch den Italienern gelang neben dem gewonnen Halbfinale über Stadtrivale AC im Mai ein Titelgewinn, die Nerrazurri holten sich im Finale gegen die AC Florenz die Coppa Italia.

Lautaro Martinez, der beide Tore im Pokalfinale erzielte und auch im Halbfinal-Rückspiel der Königsklasse traf, führt die Abstimmung mit fünf von maximal zehn Stimmen an - gleichauf mit Manchester Citys Mittelfeldspieler Ilkay Gündogan. Der deutsche Nationalspieler hatte bei den beiden wichtigen Liga-Siegen über Leeds United und den FC Everton jeweils einen Doppelpack erzielt und beim Weiterkommen gegen Real Madrid in der Champions League in beiden Spielen überzeugt.

Nur ein Spieler gesellt sich in das Ensemble der beiden Finalisten: PSG-Angreifer Kylian Mbappé. Der französische Stürmer schoss in der Ligue 1 in vier Ligaspielen des Monats März fünf Tore und feierte zuletzt durch ein 1:1 gegen Straßburg im Alter von 24 Jahren bereits seine sechste französische Meisterschaft (fünf mit PSG, eine mit Monaco). Am letzten Spieltag der Saison könnte der Angreifer außerdem zum fünften Mal in Serie Torschützenkönig der Liga werden. Aktuell führt er die Liste mit einem Treffer Vorsprung auf Lyons Alexandre Lacazette (27 Tore) an.

Ein Bundesligaspieler taucht - wie auch Akteure aus La Liga - nicht in der Top-Elf des Monats auf. Jamal Musiala, der den FC Bayern zur elften Meisterschaft in Serie schoss, verpasste die Auswahl knapp - ebenso wie Alejandro Grimaldo, der im Sommer von Benfica Lissabon zu Bayer 04 Leverkusen wechseln wird.

Die ESM-Elf des Monats Mai 2023

Diese Elf nominierte der kicker

Bono (FC Sevilla)

Jesus Navas (FC Sevilla)

Chris Smalling (AS Rom)

John Stones (Manchester City)

Federico Dimarco (Inter Mailand)

Nicolo Barella (Inter Mailand)

Kevin De Bruyne (Manchester City)

Jamal Musiala (FC Bayern)

Bernardo Silva (Manchester City)

Harry Kane (Tottenham Hotspur)

Lautaro Martinez (Inter Mailand)