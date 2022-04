ESM-Elf März: Lewandowski bekommt die meisten Stimmen - Reds-Trio dabei

Sechs Premier-League- und vier La-Liga-Stars befüllen die ESM-Elf des Monats März. Einzig Robert Lewandowski durchbricht die englisch-spanische Phalanx - und sahnt richtig ab.

Drei Finger ausgestreckt: Robert Lewandowski beim 7:1 über Salzburg. FC Bayern via Getty Images

Ein Hattrick beim 7:1 gegen Salzburg, das Ausgleichstor zum 1:1 in Sinsheim und ein Doppelpack beim deutlichen 4:0 über Union Berlin - die Ausbeute Lewandowskis in nur vier Bayern-Spielen im März (einzig beim 1:1 gegen Leverkusen blieb der Bayern-Torjäger ohne Treffer) kann sich wahrlich sehen lassen. Zum Lohn gab es neun Nominierungen durch die Partner der European Sports Media, das ist der Topwert im zurückliegenden Monat.

Und Lewandowski ist der einzige Spieler in der Auswahl, der nicht in La Liga oder Premier League sein Geld verdient. Heißt im Umkehrschluss. Während die Bundesliga wenigstens einen Akteur stellt - im Februar war keiner aus der deutschen Beletage dabei -, fehlen die italienische Serie A und die französische Ligue 1 gänzlich.

Rüdiger reichen drei Stimmen

Gleich sechs von elf Spielern im März kommen aus Englands Fußball-Oberhaus: Torwart Alisson sowie Trent Alexander-Arnold und Virgil van Dijk spielen für den FC Liverpool, Joao Cancelo und Kevin De Bruyne für Manchester City - sie alle werden sicherlich auch durch den engen Titelkampf in der Premier League angespornt. Antonio Rüdiger vom FC Chelsea vertritt die deutsche Nationalmannschaft im März in der ESM-Elf, der Innenverteidiger schaffte den Sprung mit nur drei Stimmen.

Gleiches gilt auch für Luka Modric, der gemeinsam mit Torjäger Karim Benzema bei Spaniens souveränem Primus Real Madrid unter Vertrag steht. Ebenfalls ein Duo stellt der Erzrivale der Blancos, der FC Barcelona: Pedri und Pierre-Emerick Aubameyang brillieren derzeit für die Katalanen, die in einem starken März den Clasico im Bernabeustadion so klar dominierten und sich in der Europa League gegen Galatasaray durchsetzen und für Viertelfinal-Duelle mit Eintracht Frankfurt qualifizieren konnten.

Die ESM-Topelf des Monats März 2022

Diese Elf nominierte der kicker

1 Manuel Neuer (Bayern München)

2 Pierre Kalulu (AC Mailand)

3 William Saliba (Olympique Marseille)

4 Antonio Rüdiger (FC Chelsea)

5 Jordi Alba (FC Barcelona)

6 Marco Verratti (Paris Saint-Germain)

7 Kevin De Bruyne (Manchester City)

8 Frenkie de Jong (FC Barcelona)

9 Ousmane Dembelé (FC Barcelona)

10 Robert Lewandowski (Bayern München)

11 Pierre-Emerick Aubameyang (FC Barcelona)