ESM-Elf März: Haalands Sahnetag belohnt, Frimpong einziger Bundesliga-Profi

Die European Sports Media (ESM) haben für den abgelaufenen März ihre Top-Elf benannt. Mit dabei: ein Leverkusener. ManCity und Napoli dominieren.

Der Höhenflug von Bayer 04 Leverkusen - die Werkself feierte in fünf Partien fünf Siege - ist eng mit dem Namen Jeremie Frimpong verbunden. Der 22-Jährige wirbelte auf der rechten Bahn, verdiente sich gegen Hertha beim 4:1 die Traumnote 1. Der Leverkusener, der aufgrund seiner Leistungsexplosion längst in den Notizbüchern größerer Klubs vermerkt ist, ist der einzige Bundesliga-Profi in der ESM-Topelf für den März.

Neben der aktuellen Nummer 1 im deutschen Tor Marc-André ter Stegen (FC Barcelona), der als einziger Akteur aus Spanien die LaLiga-Fahne hochhält, dominieren Profis aus England und die Italien die Auswahl. Allen voran sind es Spieler von Manchester City und der SSC Neapel, die mit starken Leistungen aufwarteten.

Für Napoli schlug vor allem der starke Auftritt in der Champions League gegen Frankfurt im Achtelfinal-Rückspiel zu Buche (3:0), gleiches gilt für Erling Haaland, der mit einem Fünferpack gegen Leipzig einen Sahnetag erwischte. Und den FC Arsenal vertreten Martin Ödegaard und Bukayo Saka, die mit den Gunners in der Premier League weiter auf Titelkurs liegen. Vier Siege in der Liga, darunter das berauschende 3:2 gegen Bournemouth, machten das bittere Ausscheiden in der Europa League nach Elfmeterschießen gegen Sporting Lissabon wett.

Die ESM-Topelf des Monats März 2023

Diese Elf nominierte der kicker

Mike Maignan (AC Milan)

Giovanni Di Lorenzo (SSC Napoli)

Danilo (Juventus)

Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen)

Alejandro Grimaldo (SL Benfica)

Kevin De Bruyne (Manchester City)

Sergio Busquets (FC Barcelona)

Piotr Zielinski (SSC Napoli)

Victor Osimhen (SSC Napoli)

Erling Haaland (Manchester City)

Harry Kane (Tottenham Hotspur)