ESM-Elf im November: Dreimal Bayer - Kane ragt heraus

Bayer 04 Leverkusen präsentierte sich zuletzt in exzellenter Form - das blieb auch international nicht verborgen. So schafften es gleich drei Kicker der Werkself in die ESM-Elf des Monats November. Neben dem Bayer-Trio wurde auch ein Münchner ausgewählt.

In der aktuellen ESM-Elf sind die Bundesliga sowie die spanische La Liga mit jeweils vier Spielern vertreten - allerdings sticht die höchste deutsche Spielklasse ein wenig mehr heraus. Auf der einen Seite wäre da Harry Kane, der im November sechsmal in der Bundesliga und zweimal in der Champions League knipste. Seine starken Leistungen bescherten ihm dann auch gleich alle elf möglichen Stimmen und damit auch die meisten, die ein Spieler in diesem Monat auf sich vereinen konnte.

Während Kane der einzige Münchner in der ESM-Elf ist, finden sich in dieser gleich drei Leverkusener wieder. Unangefochten vorne ist dabei Alejandro Grimaldo, der in dem Zeitraum mit vier Toren und einer Vorlage glänzte. Der Spanier kommt auf acht Stimmen, während Odilon Kossounou und Jeremie Frimpong auf drei respektive zwei Stimmen kamen. Bayer ist damit die Mannschaft, die die meisten Spieler in der Auswahl stellt. Komplettiert wird die Viererkette von Barcelonas Ronald Aurajo (2).

Das Mittelfeld wiederum ist eine englisch-spanische Angelegenheit. Jude Bellingham von Real Madrid bringt es dort auf 7 Stimmen, neben dem formstarken Engländer finden sich auch Manchester Citys Rodri (2) und Antoine Griezmann von Atletico Madrid (4).

Rodrygo (7), der sowohl gegen Valencia (5:1) als auch in Cadiz (3:0) jeweils mit einem Doppelpack glänzte, ist der zweite Königliche in der Auswahl, die von zwei Ligue-1-Spielern komplettiert wird: Paris St. Germains Kylian Mbappé (4) und Nizzas Torhüter Marcin Bulka (4).

Die ESM-Topelf des Monats November 2023

Diese Elf nominierte der kicker

Wojciech Szczesny (Juventus Turin)

Jeremie Frimpong (Bayer 04 Leverkusen)

Francesco Acerbi (Inter Mailand)

William Saliba (FC Arsenal)

Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen)

Martin Ödegaard (FC Arsenal)

Rodri (Manchester City)

Hakan Calhanoglu (Inter Mailand)

Rodrygo (Real Madrid)

Harry Kane (Bayern München)

Antoine Griezmann (Atletico Madrid)