ESM-Elf Februar: Brandt und Guerreiro inmitten von Neapolitanern

Die European Sports Media (ESM) haben mit Blick auf den abgelaufenen Februar ihre Top-Elf benannt. Mit dabei: zwei Dortmunder und ein ehemaliger Bundesliga-Profi.

Solch einen starken Gegner wie die SSC Neapel im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinals hatte man seit langer Zeit nicht mehr im Frankfurter Stadion sehen können. Die Italiener dominierten die Eintracht nach Belieben und hätten höher gewinnen können als 2:0. Weil es in der Serie A regelmäßig sehr ähnlich zugeht, stellt Napoli in der Februar-Auswal der ESM die größte Fraktion.

Außer Victor Osimhen, dessen Namen in aller Munde ist, schafften auch die beiden Verteidiger Min-Jae Kim und Giovanni Di Lorenzo den Einzug. Im Mittelfeld wirbelt Senkrechtstarter Khvicha Kvaratskhelia.

Aus den elf Medien der ESM, darunter der kicker, stimmten je neun für die beiden formstärksten Stürmer Europas: Neben Osimhen ist das zweifelsohne Marcus Rashford. Das junge ManUnited-Urgestein nahm die Teamkollegen Casemiro und David de Gea gleich mit in die Auswahl.

Die Bundesliga schaffte es im Februar mit zwei Profis in die ESM-Elf: Julian Brandt brillierte vor allem in der Bundesliga in diesem Zeitraum (kicker-Notenschnitt 1,75 und vier Tore aus vier Spielen), Linksverteidiger Raphael Guerreiro brachte ebenfalls Konstanz in seine Leistungen (kicker-Notenschnitt 2,5).

Die ESM-Topelf des Monats Februar 2023

Diese Elf nominierte der kicker

David de Gea (Manchester United)

Giovanni Di Lorenzo (SSC Neapel)

Min-Jae Kim (SSC Neapel)

Josko Gvardiol (RB Leipzig)

Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund)

Kingsley Coman (FC Bayern München)

Casemiro (Manchester United)

Ilkay Gündogan (Manchester City)

Marcus Rashford (Manchester United)

Victor Osimhen (SSC Neapel)

Vinicius Junior (Real Madrid)