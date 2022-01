ESM-Elf Dezember: Lewandowski unantastbar

An Robert Lewandowski führt in letzter Zeit kein Weg vorbei, wenn es um die Nominierungen für die monatliche ESM-Elf geht. Auch für den Dezember erhielt er klar die meisten Stimmen.

Per Elfer zum 3:2 in Dortmund: Eines von fünf Bundesliga-Toren durch Robert Lewandowski im Dezember. imago images/Sven Simon

Jeden Monat wird durch die European Sports Media, den Zusammenschluss von 13 europäischen Sportmedien, die Top-Elf gewählt. Und nie fehlt in dieser Saison der Name Robert Lewandowski auf der Liste. Schon im September und im November bekam Lewandowski die meisten Stimmen aller Spieler. Im Dezember hätte er fast das perfekte Ergebnis erreicht: In 12 von 13 erstellten Top-Teams mit Spielern aus ganz Europa taucht sein Name auf.

Lewandowski gewohnt treffsicher

Eine Überraschung ist das nicht, wenn man sich die Bilanz des 33-Jährigen anschaut. In vier Bundesliga-Spielen im Dezember erzielte der Torjäger fünf Tore, unter anderem zwei beim 3:2-Erfolg der Münchner beim BVB. In der einzigen Champions-League-Partie des Monats steuerte er beim 3:0 über den FC Barcelona einen Assist bei und zeigte eine starke Leistung, kein Akteur bekam eine bessere kicker-Note als seine 2,0.

Wie schon im Vormonat wurde Lewandowski als einziger Bundesliga-Spieler in die ESM-Elf gewählt. Jeweils drei Spieler von Real Madrid und Manchester City sind dabei. In Hakan Calhanoglu und Denzel Dumfries diesmal auch gleich zwei Akteure von Serie-A-Klub Inter Mailand.

Die ESM-Topelf des Monats Dezember 2021

Diese Elf nominierte der kicker

1 Thibaut Courtois (Real Madrid)

2 Denzel Dumfries (Inter Mailand)

3 Chris Smalling (AS Rom)

4 Ruben Dias (Manchester City)

5 Kieran Tierney (Arsenal)

6 Mason Mount (Chelsea)

7 Thomas Müller (Bayern München)

8 Toni Kroos (Real Madrid)

9 Riyad Mahrez (Manchester City)

10 Robert Lewandowski (Bayern München)

11 Raheem Sterling (Manchester City)