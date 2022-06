ESM-Elf des Jahres: Lewandowski einziger Bundesligaprofi

Die ESM-Elf des Jahres wird von Spielern aus dem Champions-League-Endspiel dominiert - Robert Lewandowski sicherte sich seinen Platz mit fünf Nominierungen in die Elf des Monats.

Jeden Monat wird durch die European Sports Media, den Zusammenschluss von 13 europäischen Sportmedien, die Top-Elf gewählt. Auf der Grundlage dieser Berufungen wurde eine Elf des Jahres zusammengestellt. Aus der Bundesliga taucht in dieser Saison lediglich Robert Lewandowski in dem Team auf. Der Pole, der insgesamt fünf Berufungen in die Elf des Monats aufweist, hat sich den Platz in der Mannschaft mit 35 Treffern in der Bundesliga und 13 Toren in der Champions League redlich verdient.

Joao Cancelo mit den meisten Nominierungen

Der Großteil der ESM-Elf setzt sich aus Spielern aus dem Königsklassen-Finale zusammen (jeweils drei vom FC Liverpool und Real Madrid). Die meisten Berufungen in die Elf des Monats hat mit Joao Cancelo aber ein Akteur von Manchester City: Der Außenverteidiger wurde in sieben von neun möglichen Monaten in die ESM-Mannschaft gewählt. Neben dem Portugiesen befinden sich mit Kevin De Bruyne und Bernardo Silva noch zwei weitere Citizens in der Auswahl.

Aus der Premier League kommt auch der einzige Deutsche in dieser Liste. Antonio Rüdiger sicherte sich seine Nominierung in die ESM-Elf des Jahres mit drei Berufungen - damit besitzt der Innenverteidiger gemeinsam mit zwei weiteren Spielern die wenigsten Stimmen der elf vertretenden Akteure.