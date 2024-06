Team Esbjerg holt gegen Metz HB erstmals Bronze

Team Esbjerg und Metz HB waren nicht nach Budapest gereist, um das "kleine Finale" zu spielen. Dennoch: Beide Teams waren im Halbfinale nicht gut genug und wollten es am Sonntag besser machen. Für Esbjerg sprach am Ende die pure Anzahl an Torwürfen. Das war der entscheidende Faktor, um gegen Metz die Bronzemedaille zu erringen.

Nora Mørk avancierte bei Team Esbjerg in der zweiten Spielhälfte zum entscheidenden Faktor sportseye.de / Heiner Lehmann