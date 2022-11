Es wird ziemlich eng für Asano

In Japans WM-Aufgebot steht Takuma Asano zwar. Doch ob der Offensivspieler auch tatsächlich am Turnier teilnehmen kann, hängt auch davon ab, ob er in den nächsten Tagen wenigstens noch einmal für den VfL Bochum aufläuft.

Nach nur zwei Minuten war das Ruhrpott-Derby auf Schalke am 10. September für Takuma Asano schon wieder vorbei, der Offensivspieler des VfL Bochum hatte sich im Zweikampf mit Henning Matriciani verletzt. Die spätere Diagnose ergab einen Innenbandanriss im Knie.

Seither fällt der Japaner aus. Doch er hofft inständig, dass er in den nächsten Tagen wieder für den Tabellenvorletzten zum Zuge kommt.

Zum WM-Aufgebot Japans darf sich der 27-Jährige zwar zählen, doch es wird für ihn ein Wettlauf gegen die Zeit. Eine Teilnahme am Turnier erscheint deutlich realistischer, wenn Asano bis dahin wenigstens noch einmal für den VfL auf dem Platz gestanden hat.

Asanos Qualitäten wären wichtig

In der Reha blieb der schnelle Außenbahnsprinter bislang von Komplikationen verschont. Bochums neuer Trainer Thomas Letsch spekuliert darauf, Asano spätestens in der nächsten Woche (Dienstag gegen Gladbach, Samstag in Augsburg) in den Kader berufen zu können. Für die Partie beim BVB am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) wird es vermutlich noch nicht reichen, dabei könnten die Bochumer die Fähigkeiten ihres Japaners sehr gut gebrauchen.

Zumal Asano beste Erinnerungen an den bislang letzten Auftritt des VfL in Dortmund hat. Beim Sensationssieg im April dieses Jahres, als der VfL dank des 4:3-Erfolgs den Klassenerhalt vorzeitig perfekt machte, führten die Bochumer nach acht Minuten bereits mit 2:0, die Treffer von Sebastian Polter und Gerrit Holtmann bereitete Asano jeweils vor. Seit diesem 4:3 beim Reviernachbarn hat der VfL auswärts nur noch verloren, das 0:4 in Wolfsburg am vergangenen Wochenende war die siebte Niederlage auf fremden Plätzen hintereinander. In den jüngsten drei Auswärtspartien musste die Mannschaft immer vier Gegentore schlucken.

Asano ist in fittem Zustand zwar Stammspieler in Bochum, doch auch mit seiner Beteiligung (auf Schalke wie erwähnt nur sehr kurz) hatte der Revierklub die ersten sechs Saisonspiele allesamt verloren. Ohne Asano lief es danach nur im eigenen Stadion besser, die Mannschaft ist auf gewohntem Geläuf seit drei Spielen ungeschlagen, holte zwei Überraschungssiege gegen Champions-League-Teilnehmer Eintracht Frankfurt (3:0) und Tabellenführer Union Berlin (2:1) sowie ein 1:1 gegen den 1. FC Köln.