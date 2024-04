"Es wird schwierig": Ajax-Keeper Ramaj droht Saison-Aus

Nach verkorkstem Saisonstart hat sich Ajax Amsterdam mittlerweile wieder gefangen, was auch mit Diant Ramaj zu tun hat. Nun aber ist die Saison für den Ex-Frankfurter mit ziemlicher Sicherheit gelaufen.

Wie der niederländische Rekordmeister am Freitag bekanntgab, erlitt Diant Ramaj am Donnerstag beim 1:1 gegen die Go Ahead Eagles einen Ellbogenbruch, damit sei die Saison für den 22-Jährigen "höchstwahrscheinlich" gelaufen. Ajax ist in der Europa Conference League sowie im nationalen Pokal bereits ausgeschieden und hat auch in der Liga keine Chance auf den Titel.

Fünf Spieltage vor Schluss belegt Ajax in der niederländischen Eredivisie Platz fünf, hat sieben Punkte Rückstand auf AZ aus Alkmaar. Realistisch betrachtet geht es für Amsterdam in dieser Saison wohl nur noch um die Qualifikation für die Conference League. Die Niederländer haben zwei Startplätze für den Wettbewerb, ein Ticket wird direkt über die Liga vergeben, das zweite wiederum wird in Play-offs ausgespielt.

Ramaj gibt die Hoffnung nicht auf

Das wird Ajax nun aber ohne den ehemaligen deutschen Junioren-Nationaltorhüter in Angriff nehmen müssen. Der 22-Jährige gibt die Hoffnung auf ein Comeback in dieser Runde aber nicht ganz auf. "Ich bin nach einem Luftduell unglücklich gelandet. Ich werde zwar alles tun, um in dieser Saison wieder zu spielen, aber es wird schwierig", weiß Ramaj um seine knifflige Situation.

Im Sommer war Ramaj für 6,5 Millionen Euro aus Frankfurt nach Amsterdam gewechselt und stieg dort im Oktober zum Stammtorhüter auf. Für Ajax bestritt er 31 Pflichtspiele und empfahl sich mit seinen Leistungen auch für die kicker-Rangliste des deutschen Fußballs, wo er in der "Internationalen Mittelklasse" mit dem Prädikat "Auffällig" ausgezeichnet wurde. Auf Länderspieleben hoffte der Torhüter, der auch vom Kosovo und Albanien umworben wird, zuletzt noch auf ein Zeichen des DFB.