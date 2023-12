"Es wird schon noch alles besser. Schlechter werden kann es ja nicht"

Ein unglaublicher Negativlauf, Diskussionen um den Bundestrainer und viel Unruhe. Aber ist gleich das Schlimmste zu befürchten für die Heim-EM? Mitnichten, wie die Historie vor Turnieren zeigt.

Der Eindruck, den die deutsche Nationalmannschaft seit 2018 vermittelt, spiegelt möglicherweise die Realität, allerdings nicht die Normalität. Im Gegenteil. Setzen wir 1954 mit dem ersten WM-Titel als Startpunkt, dann darf man die Teilnahme der DFB-Auswahlteams an großen Turnieren als bloße Erfolgsstory werten. Sieben große Titel, dazu etliche Halbfinals - das kann sich sehen lassen. Was dies für die EURO im eigenen Land bedeutet?

Gar nichts.

Blicken wir zurück auf das letzte große Turnier in Deutschland, die Weltmeisterschaft 2006, das "Sommermärchen". Die Vorgeschichte zum Turnier hat wenig zu tun mit einem Märchen. Sie gleicht eher einer Slapstick-Komödie aus der Zeit, als die Bilder laufen lernten. Jeder haut jedem auf die Glocke, und wenn das nicht langt, gibt’s noch einen Finger ins Auge.

Wir erinnern uns: Die einen schäumen über vor Wut, weil er direkt nach der Katastrophe Richtung Kalifornien abdüst. Die anderen schicken ihm die schlimmsten Verwünschungen hinterher, auf dass er bitte schön nie mehr wiederkehre. Jürgen Klinsmann hat nach dem schändlichen 1:4 in Florenz im März 2006 gegen Italien Platz genommen. Und zwar zwischen allen Stühlen.

Diskussion um Klinsmann

Rund 100 Tage vor der Weltmeisterschaft in Deutschland eskaliert die Diskussion um den Bundestrainer, der in den USA lebt und sich seine Zeit bei der Nationalmannschaft gerne selbst einteilt. Einen Workshop mit allen Trainern der 32 qualifizierten Teams besetzt der Ausrichter gezwungenermaßen mit dem Co-Trainer, der Chef will die beschwerliche Reise nach Deutschland nicht auf sich nehmen. Joachim Löw statt Jürgen Klinsmann - OK-Chef Franz Beckenbauer spuckt Gift und Galle, zieht Klinsmanns Erziehung in Zweifel, sieht die eigene Arbeit der vergangenen sechs Jahre in Gefahr.

Sommermärchen endet im Halbfinale

Nicht wenige Kritiker fordern Klinsmanns Ablösung noch vor der WM, zu der es natürlich nicht kommt. Wie sich jede Situation irgendwann beruhigt, wird auch im WM-Jahr 2006 nichts so heiß gegessen wie gekocht. Es folgen vier Testspiele mit drei Siegen und einem Remis, und als zum Turnierauftakt in München Costa Rica mit 4:2 besiegt wird, ist alles bereitet für das Sommermärchen. Es endet erst kurz vor dem Endspiel im Halbfinale gegen den späteren Weltmeister Italien. So erwächst die Squadra Azzurra zum Alpha und Omega des Fußballjahres 2006.

Die Monate vor den großen Turnieren gehören den Auguren. Dies waren im alten Rom "Sachverständige, die Prognosen und Interpretationen" abgaben. Und wenngleich nicht mehr so viele Menschen in Deutschland zugeben wollen, dass sie sich auf das kommende Turnier freuen oder zumindest ein Auge darauf werfen, wächst ihre Zahl Woche für Woche. Bis aus mehr oder minder sachkundigen Kritikern letztlich Social-Media-Bundestrainer werden. Rund 40 Millionen an der Zahl.

Die Zeit der Vorbereitung auf ein großes Turnier ist auch immer die Zeit der großen Irrtümer. Der allergrößte Trugschluss dürfte sein, dass es störungsfreie Vorbereitungen gibt und gab. Die Aufgeregtheiten aller Art sind beileibe kein Merkmal der Neuzeit. Sie gehören zum Fußball wie der Hintergrund, aus dem Helmut Rahn zum 3:2 einschießt.

Rahn sorgt 1957 für Skandal

Ach ja, der "Boss": 1957 leistet der sich mal wieder eine Promille-Tour, die diesmal prompt in einer Baustelle endet. Der herbeigeholten Polizei leistet der Essener heftigen Widerstand, einem Schupo haut er die Mütze vom Kopf. Das bringt ihm 14 Tage Haft ein, die er im Frühjahr 1958 - also kurz vor der WM in Schweden - schweren Herzens absitzt. Schwedische Gardinen vor schwedischen Fußball-Weltspielen, Sepp Herberger nominiert ihn trotzdem. Rahn dankt es mit sechs Toren, die dem Weltmeister von 1954 den Weg ins Halbfinale ebnen.

Zwölf Jahre später zeigt sich in Mexiko erneut, dass Krach und Unruhe nicht zwangsläufig in Misserfolg münden müssen. Die Weltmeisterschaft 1970 mit den Jahrhundertspielen der DFB-Auswahl gegen England und Italien gilt bis heute bei vielen Fachleuten als das beste Turnier, das je eine deutsche Mannschaft spielte.

Eine absolute Unverschämtheit. Helmut Schöns Ärger

Noch im Februar 1970 weist darauf wenig hin. Im Gegenteil. Das Länderspieljahr beginnt mit einem 0:2 in Spanien. Und wird garniert mit übergroßer Skepsis, wie Helmut Schön das Experiment mit der Doppelspitze Uwe Seeler/Gerd Müller zum Erfolg bringen will. Zu allem Überfluss fühlt sich nach dieser Partie Günter Netzer zu Unrecht kritisiert, erklärt später seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft: "Mit Herrn Schön bin ich fertig." Eine Verletzung verhindert Netzers Nominierung. Nach Mexiko reist er trotzdem, als Kolumnist der BILD, was im Duell der beiden "Langen" nun wieder Schön in Harnisch bringt: "Eine absolute Unverschämtheit." 1972, zwei Jahre später, liegen sie sich nach dem Gewinn der Europameisterschaft in den Armen.

Es ist hilfreich, dass die Ergebnisse im Vorfeld stimmen, wenn im Hintergrund sich kleine Dramen anschicken, zur Tragödie zu wachsen. 1996 droht die Wucht eines Ereignisses alles zu zertrümmern, was Bundestrainer Berti Vogts mühsam aufgebaut hat. Die Ergebnisse stimmen. Auf dem Weg zur EURO nach England gibt es lediglich eine Niederlage, gegen Frankreich.

Der Streit zwischen Klinsmann und Matthäus

Damit kann der Bundestrainer leben. Was ihm die Milch sauer werden lässt, hat zwei Namen: Lothar Matthäus und Jürgen Klinsmann. Die beiden Alpha-Tiere sind sich spinnefeind. Und jeder sucht einen Weg, den anderen auszustechen. Diesmal wählt Klinsmann die bessere Variante. Während Matthäus nach Meinung seiner Feinde die BILD mit Interna versorgt, marschiert dessen Endgegner mit den Kollegen Thomas Helmer und Matthias Sammer zu Vogts. Sie fordern nicht mehr und nicht weniger als den Rausschmiss des WM-Kapitäns von 1990, und Vogts gibt dieser Forderung nach.

Jedenfalls ist mir schon damals häufiger zu Ohren gekommen, dass Jürgen hinterrücks den Weg zu den Oberen gegangen ist. Lothar Matthäus über Jürgen Klinsmann

Am Ende der Veranstaltung steht der Titelgewinn. Vogts holt Matthäus zwei Jahre später zurück ins Nationalteam. Glücklich aber werden sie dort alle nicht mehr. Jahre später erklärt Matthäus: "Jedenfalls ist mir schon damals häufiger zu Ohren gekommen, dass Jürgen hinterrücks den Weg zu den Oberen gegangen ist und sich über mich ausgeweint hat. Sowohl bei Bayern München als auch bei der Nationalmannschaft."

Positive Ausnahmen 2019 und 2021

Was bringt 2024 mit der Europameisterschaft in Deutschland? Ernsthafte Zweifel beherrschen jede Diskussion rund ums Nationalteam spätestens seit 2018. Es gibt - abgesehen von den Zeiten, als die Spieler noch Kaiser-Wilhelm-Schnauzbärte trugen und die Schiedsrichter Mütze und Knickerbocker - keine ähnlich eindrucksvolle Negativphase einer DFB-Auswahl. Der Punkteschnitt in den vergangenen sechs Jahren bewegt sich mit Ausnahme von 2019 (2,30) und 2021 (2,19) immer im Einserbereich. 2018 (1,15) und 2023 (1,0) bilden die Tiefpunkte.

Gelingt der Turnaround in den Monaten ab März? Halten wir es am besten mit dem großen Uwe Seeler, der 1970 sagte: "Es wird schon noch alles besser. Schlechter werden kann es ja nicht." "Uns Uwe" sollte recht behalten. Doch für heute bleibt zunächst die Frage: Wo sind die Optimisten hin?

Dieser Artikel erschien erstmals in der kicker-Ausgabe vom 28. Dezember 2023 (auch als eMagazine erhältlich).