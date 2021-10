"Es wird offensiv sehr dünn": Roses Optionen ohne Haaland

Erneut muss Borussia Dortmund Erling Haaland ersetzen, diesmal noch länger. Welche Optionen bleiben Trainer Marco Rose?

Die nächste Länderspielpause steht schon Anfang November an, bis dahin aber muss Borussia Dortmund noch fünf Pflichtspiele bestreiten - alle ohne Erling Haaland. Borussia Dortmunds Torjäger, der erst am Samstag nach muskulären Problemen sein Comeback gefeiert hatte, wird wegen einer Hüftbeugerverletzung frühestens nach der Bundesliga-Unterbrechung die Möglichkeit haben, "stärker zurückzukehren", wie er am Freitag schrieb.

"Wir müssen basteln", sagt Trainer Marco Rose vor den Spielen in Bielefeld (Bundesliga), gegen Ingolstadt (DFB-Pokal), gegen Köln (Bundesliga), gegen Ajax Amsterdam (Champions League) und in Leipzig (Bundesliga). "Es wird offensiv sehr dünn. Aber wir nehmen es an und müssen es auch annehmen."

Nur mit welchem Personal? Während Haalands jüngster Zwangspause hatte Rose zweimal Donyell Malen ins Sturmzentrum beordert, einmal, beim 0:1 in Gladbach, eine Doppelspitze mit Malen und Youssoufa Moukoko geformt.

Rose hofft gegen Köln auf Moukoko - Reyna-Rückkehr ungewiss

Der 16-Jährige fällt derzeit aber wegen eines Faserrisses ebenfalls aus. "Er ist auf einem guten Weg, er hat gerade draußen am Platz trainiert. Wir hoffen, dass er gegen Köln möglicherweise eine Option wird", berichtete Rose am Freitag.

"Bis dahin", so der Trainer weiter, "haben wir Malen, Ansgar Knauff mit seinem Tempo, können eine Doppelspitze spielen." Auch Reinier, Marco Reus und der genesene U-23-Stürmer Steffen Tigges seien Optionen.

Völlig offen ist dagegen die Rückkehr von Giovanni Reyna, der seit Anfang September mit einer Oberschenkelverletzung pausieren muss. Rose: "Es nicht in Sicht ist, wann er zurückkommt."