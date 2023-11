"Es wird noch brutal hart": Bei Wacker Burghausen bleibt man realistisch

Zuletzt zwei Siege haben dem SV Wacker Burghausen in der Regionalliga Bayern dabei geholfen, die Abstiegsränge vorerst hinter sich zu lassen. Dennoch will Trainer Robert Berg nicht in Euphorie verfallen, sondern "realistisch bleiben".

Wacker Burghausen ist in der Regionalliga Bayern noch lange nicht über den Berg, aber mit dem Berg sind sie auf einem guten Weg, mit Robert Berg. Unter dem 48-Jährigen, der Hannes Sigurdsson im September als Coach abgelöst hatte, holte Burghausen immerhin 16 von 33 möglichen Zählern. Aus den ersten neun Partien unter dem Isländer waren es gerade mal sieben Punkte. Zwei Spieltage vor der Winterpause steht Wacker damit sieben Zähler vor der gefährlichen Zone - und ist damit den Umständen entsprechend zufrieden.

"Wir haben uns das Glück wieder erarbeitet in den letzten beiden Spielen. Man muss aber auch sagen, dass wir wieder mehr Stabilität und Klarheit in unserem Spiel hatten." Der Wacker-Trainer weiß genau, dass seine Mannschaft in den Spielen zuvor manchmal zu schludrig war und regelrecht Einladungen an die Gegner zum Toreschießen verteilt hat. "Das haben wir zuletzt besser hinbekommen, wenn man auch manche Gegentreffer einfach nicht verteidigen kann." Was das Spiel in der Defensive angeht, jenes gegen den Ball, dann ist er doch ein ganzes Stück weit mit dem zufriedener, was er beim 3:2-Heimerfolg gegen Illertissen und dem überraschenden 1:0-Triumph vergangenes Wochenende in Aubstadt gesehen hat. "Wir lassen einfach weniger zu."

Mindestens genauso wichtig ist aber, dass Wacker da ist, wenn es drauf ankommt: Die Burghauser gewinnen mittlerweile die sogenannten "Sechs-Punkte-Spiele", eine Disziplin, die sie in den zurückliegenden Jahren nicht immer beherrscht haben. Unter Berg gab es zum Beispiel Siege gegen Memmingen (5:3), Schalding-Heining (3:0) und Greuther Fürth II (1:0) - alle Vereine stehen hinter den Burghausern in der Tabelle. "Das waren brutale Druckspiele. Wir waren eigentlich immer zum Siegen verdammt", sagt der Trainer. Und: "Wir haben dem gut standgehalten."

"SVW-Tradition" gebrochen

Und sogar mit einer weiteren "SVW-Tradition" gebrochen: dem "Sieglos-November". Erstmals nach fünf Jahren haben die Wackerianer mit dem 3:2 gegen Illertissen am 4. November wieder mal ein Spiel im elften Kalendermonat gewonnen. Die 13 Duelle zuvor - über die Jahre verteilt - waren reine Spätherbst-Tristesse. Der letzte Sieg bis dato datierte vom 10. November 2018, ein 3:1 gegen den FC Pipinsried. "Normal ist Wacker ja immer gut gestartet und hat dann Richtung Winter seine Spiele verloren", weiß Berg. Dieses Mal ist es genau anders rum.

Und das, obwohl Berg aktuell alles andere als aus dem Vollen schöpfen kann, was das Personal angeht. "Uns fehlen gerade extrem wichtige Spieler, andere müssen dafür auf für sie ungewohnten Positionen auflaufen. Aber sie haben alle maximal diszipliniert agiert", findet der Coach lobende Worte. Verantwortlich für den Erfolg mache er auch seine "Super-Achse" um Andrija Bosnjak, Felix Bachschmid und Christoph Schulz - allesamt erfahrene Kräfte, die die jungen Spieler führen sollen. "Wenn ich im Gerüst maximale Qualität habe, tue ich mich auch leichter, junge Spieler ranzuführen."

Und dennoch möchte Berg nichts davon hören, dass bei Wacker nach den jüngsten Erfolgen jetzt alles wieder nur toll ist. "Da müssen wir aufpassen. Es war am Anfang auch nicht alles Katastrophe. Man muss immer realistisch bleiben, denn es wird noch brutal hart." Schon am Freitag wieder, wenn der SVW zum letzten Heimspiel des Jahres um 19 Uhr die SpVgg Ansbach erwartet - einen "Gegner auf Augenhöhe", der nur zwei Zähler mehr auf dem Konto hat. "Unser ganz klares Ziel sind die drei Punkte."

Mehr zur Regionalliga Bayern Spielplan

Tabelle

Tabellenrechner

Statistiken

Transfers

Die weiteren Partien

Eigentlich hätte der 21. Spieltag bereits am Mittwoch mit dem Verfolgerduell zwischen Türkgücü München und dem TSV Aubstadt eingeläutet werden sollen. Aufgrund von Unbespielbarkeit des Platzes im Grünwalder Stadion wurde die Partie jedoch abgesagt.

Somit fällt der Startschuss erst am Freitag mit drei Partien. Nachdem die Würzburger Kickers gegen die Bayern Amateure ihre Mega-Serie von 20 ungeschlagenen Partien in allerletzter Sekunde noch retten konnten, wartet mit dem FV Illertissen der nächste Brocken auf die Wildersinn-Elf. Der FC Augsburg II bekommt es nach dem Neun-Tore-Spektakel mit der SpVgg Bayreuth zu tun.

Die restlichen vier Partien gehen dann schließlich am Samstag über die Bühne. Im absoluten Kellerduell kreuzen die beiden Aufsteiger SV Schalding-Heining und FC Memmingen die Klingen. Würzburgs Top-Verfolger Vilzing hat beim 1. FC Schweinfurt 05 nach der 0:5-Klatsche im Hinspiel noch eine Rechnung offen. Schlusslicht Buchbach will die Flamme der Hoffnung auch gegen die Jungprofis der SpVgg Greuther Fürth II aufrecht erhalten. Der FC Eintracht Bamberg empfängt den SV Aschaffenburg.