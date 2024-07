Es wird kompliziert: Napoli holt Rafa Marin von Real

Der 22-jährige Innenverteidiger Rafa Marin wagt sich aus seinem Heimatland Spanien, verlässt Ausbildungsklub Real Madrid und versucht, sich fortan in Italien bei der SSC Napoli zu etablieren. Dafür entrichten die Kampanier laut "Sky Sport Italia" zwölf Millionen Euro. Doch das ist nicht alles in diesem durchaus komplexen Deal: Ab Juni 2026 können die Königlichen den zuletzt an Deportivo Alaves verliehenen Abwehrmann für 25 Millionen zurückkaufen, ab Juni 2027 für 35 Millionen. Wenn aber die Neapolitaner im Juni 2025 weitere zehn Millionen Euro gen Madrid schicken, verdoppeln sich die Real-Rückkaufklauseln auf 50 beziehungsweise 70 Millionen Euro.