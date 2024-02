"Es wird immer mehr bewusst, was das für ein großer Meilenstein ist"

Unter Cheftrainerin Katja Gürtler bereitet sich das neu gegründete Frauenteam des SK Rapid auf seine erste Saison vor. Vor dem Premierentraining nahm sich die ehemalige Nationalspielerin und Spanien-Legionärin Zeit, um mit dem kicker über einen spannenden Neuaufbau, Geschichtsschreibung und einen Gänsehaut-Moment zu sprechen.

Der 5. Februar 2024 wird beim SK Rapid Einzug in die Geschichtsbücher halten. Erstmals schritt das neu gegründete Frauen-Team des Herren-Rekordmeisters gemeinsam als SK Rapid Frauen auf den Trainingsplatz neben dem Allianz-Stadion in Wien-Hütteldorf. Angeführt von Cheftrainerin Katja Gürtler und Sensationstransfer Carina Wenninger hielten jene Spielerinnen, die sich in zwei anspruchsvollen Sichtungstrainings gegen zahlreiche Anwärterinnen durchgesetzt hatten, eine intensive erste Einheit am Montagabend ab.

Der Weg dahin war lang im Westen der Bundeshauptstadt, vor allem, wenn man bedenkt, wie viele andere Topvereine in Österreich bereits vor Jahren auf den Frauenfußball gesetzt haben. Umso größer war die Vorfreue bei Gürtler und ihrem Team: "Es ist richtig cool, das jetzt von Grund auf aufbauen zu können", sagte sie kurz vor dem Premierentraining im Gespräch mit dem kicker. "Das hat man ja auch nicht so oft, dass man sich die Spielerinnen zusammensuchen und von Grund auf neu starten kann."

Rund 200 Bewerberinnen waren ins Rennen um die begehrten Kaderplätze gegangen, die ersten Eindrücke empfand die Trainerin als äußerst positiv: "Es hat sich schon ein gutes Niveau gezeigt, vom Gefühl her in Richtung 2. Bundesliga", findet Gürtler, die als Aktive 15 Einsätze für das österreichische Nationalteam absolvierte, mit dem früheren Ligaprimus Neulengbach fünf Mal Meisterin wurde und während ihres Studienaufenthalts in Spanien 22 Spiele für den FC Valencia in der Primera División bestritt.

"Von euch wird hier auch einmal ein Trikot hängen"

Die ersten Bewährungsproben folgen Ende Februar und Mitte März mit den Testspielen gegen Schönbrunn, Austria Klagenfurt und Traiskirchen. Ab Sommer steigen die Rapid-Frauen in der Wiener Landesliga (3. Leistungsstufe) in den Meisterschaftsbetrieb ein. "Es wird immer mehr bewusst, was das für ein großer Meilenstein ist", betonte Gürtler und ruft dies auch gerne ihren Schützlingen in Erinnerung. "Ich hab' den Spielerinnen gesagt, dass das hier etwas Historisches ist, aber ich glaube, es ist noch einmal etwas anderes, wenn sie von Leuten vom Rapideum oder anderen Klubmitarbeitern zu hören bekommen: 'Von euch wird hier auch einmal ein Trikot hängen.'" Gürtler selbst war bei der Führung durch das Vereinsmuseum ebenfalls vor Ort. "Und ich hatte Gänsehaut!"

Ihr Kader besteht aus einem Mix aus Spielerinnen, die von der Konkurrenz aus der Landesliga nach Hütteldorf gewechselt sind und einigen arrivierten Akteurinnen, die bereits Bundesligaerfahrung sammeln konnten. Deshalb scheut sich die Cheftrainerin auch nicht, ambitionierte Ansprüche für die erste Saison zu formulieren: "Der Aufstieg in die 2. Bundesliga ist das Ziel."