Es wird immer enger: Lakers verlieren auch gegen Denver

Die Los Angeles Lakers konnten auch am Sonntag ihre Niederlagenserie gegen Denver nicht stoppen. Damit wird es immer wahrscheinlicher, dass das Team um Topstar LeBron James sogar das Play-In-Tournament verpasst.

Die Lakers haben die sechste Niederlage in Folge einstecken müssen und laufen weiterhin große Gefahr, vorzeitig Sommerpause zu haben. Beim 118:129 gegen Denver war vor allem die Defensive nicht auf der Höhe. In Abwesenheit des verletzten LeBron James wusste Anthony Davis ins einem zweiten Spiel nach Verletzungspause mit 28 Punkten zu überzeugen. Auch Russell Westbrook machte mit 27 Zählern ein starkes Spiel.

Allerdings konnten die Lakers die Offensive der Nuggets um den amtierenden MVP und neuen MVP-Kandidaten Nikola Jokic nicht stoppen. Der Serbe hatte am Ende satte 38 Punkte im Boxscore stehen und war damit bester Scorer der Partie. Im letzten Viertel behielten die Nuggets mit 34:24 die Oberhand und sicherten sich den Auswärtssieg. Vier Spiele vor Saisonende wird die Luft für L.A., das aktuell auf Platz zehn steht, immer dünner. Gewinnen die Spurs in der Nacht gegen Portland, sind James & Co. schon zwei Siege hinter Rang neun - und zudem wurde der direkte Vergleich mit San Antonio verloren.

Celtics holen sich Platz zwei

Die Boston Celtics um Nationalspieler Daniel Theis sind kurz vor dem Ende der Hauptrunde auf Rang zwei der Eastern Conference geklettert. Das klare 144:102 gegen die Washington Wizards war der 13. Sieg aus den vergangenen 16 Spielen für den NBA-Rekordmeister, der noch drei Partien hat bis zu den Play-offs.

Theis steuerte als Startspieler sechs Zähler bei, bester Werfer war sein Teamkollege Jaylen Brown mit 32 Punkten. Die Celtics profitierten am Sonntag auch von der Niederlage von Titelverteidiger Milwaukee Bucks gegen die Dallas Mavericks. Luka Doncic kam beim 118:112 auf 32 Punkte für die Mavericks.