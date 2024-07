"Es wird für immer ein dunkler Schatten über diesem Duell liegen"

Für den kicker schreibt Andreas Möller die EM-Kolumne. Der nicht gegebene Elfmeter für Deutschland gegen Spanien stößt dem Europameister von 1996 sauer auf, dennoch sieht er viel Positives im Auftritt der DFB-Elf beim Heim-Turnier - und tut sich nun schwer, sich auf einen Titelfavoriten festzulegen.

Von Andreas Möller

Spanien gegen Frankreich am Dienstag in München, England - Niederlande am Mittwoch in Dortmund, vier Große des europäischen Fußballs kämpfen um den Einzug in das EM-Finale am kommenden Sonntag in Berlin. Ein eindeutiger Titelfavorit ist gerade nach diesen vier spektakulären Viertelfinals dieser auf sehr hohem Niveau ausgespielten EM nicht auszudeuten. Deutschland ist leider und auf eine tragische Art ausgeschieden. Oder, wie bei Tuttosport geschrieben: "Der sensationelle Fehler von Taylor belastete den Spielverlauf, da er ein klares Handspiel von Cucurella im spanischen Strafraum nicht sanktionierte."

"Seit der VAR eingreifen kann, ist das Spiel noch viel komplizierter geworden"

Dieser verweigerte Elfmeter wird für immer als dunkler Schatten über diesem dramatischen Duell liegen. Bei einem so deutlichen Handspiel wie das von Marc Cucurella beim Torschuss von Jamal Musiala hätte es einen Elfmeter geben müssen. Seit die Regeln geändert worden sind, der VAR eingreifen kann (was er in diesem Fall nicht getan hat) und ein Chip im Ball sogar eine minimale Berührung anzeigt, ist das über Jahrzehnte einfache Spiel noch viel komplizierter geworden.

Die Verhältnismäßigkeit wann ein Handspiel im Strafraum als Elfmeter beurteilt wird, ist nicht mehr verständlich und macht alle verrückt. Jetzt diskutieren wir über unnatürliche Haltung oder dass der Arm auf dem Weg zurück zum Körper war - oder über den Winkel des Abstandes zum Körper und das sogar bei einem Schuss, der auf das Tor gegangen wäre.

Zur Erinnerung: Eine Woche zuvor gab es Elfmeter für Deutschland beim 2:0 im Achtelfinale gegen Dänemark. Bei der Flanke von David Raum touchierte Joachim Andersen den Ball, kaum wahrnehmbar mit den Augen, an der rechten Seite des Strafraums. Der Chip im Ball zeigte eine minimale Berührung an, der VAR schritt ein, der Schiedsrichter entschied auf Elfmeter. Ich erwähnte an dieser Stelle, dass die große Enttäuschung der Dänen nachvollziehbar ist und nach dieser (richtigen) Entscheidung wir noch heute höchst emotional diskutieren würden, wenn es im Umkehrfall Deutschland betroffen hätte. Der Interpretationsspielraum ist viel zu groß. Deshalb muss das Regelwerk hier nun dringend überarbeitet werden, gerade für die Millionen Fußballer und Fußballerinnen auf der Welt muss Klarheit her, wie bei einem Handspiel im Strafraum entschieden wird.

Der DFB sollte alles unternehmen, dass Kroos mit seiner unglaublichen Erfahrung in anderer Form am Ball bleibt, in welcher Funktion auch immer. Andreas Möller

Der Traum von Toni Kroos von einem weiteren großen Titel wurde abrupt beendet. Für seine im Februar erklärte Bereitschaft zur Rückkehr ins Nationalteam verdient er heute großen Respekt und hohe Dankbarkeit! Er hat der Nationalmannschaft einen mächtigen Schub gegeben. Er war der Schlüssel dafür, dass wir in das Viertelfinale gekommen sind. Der deutsche Fußball, der DFB, sollte alles unternehmen, dass Kroos mit seiner unglaublichen Erfahrung in anderer Form am Ball bleibt, in welcher Funktion auch immer.

Für die Nationalmannschaft bricht jetzt eine neue Zeit an

Für die Nationalmannschaft bricht jetzt eine neue Zeit an. Ohne einige über Jahre hinweg etablierte Spieler wie eben Kroos und wohl auch Thomas Müller. Dass Manuel Neuer bis zur WM 2026 weitermacht, kann ich mir vorstellen. Wie groß wird der Umbruch, den Bundestrainer Julian Nagelsmann zu gestalten hat? Rückt Joshua Kimmich ins zentrale Mittelfeld und übernimmt Benjamin Henrichs die Außenposition? Spieler wie Florian Wirtz, Jamal Musiala oder Chris Führich werden noch stärker in den Blickpunkt rücken. Der Rückhalt für die Nationalmannschaft ist jedenfalls ein ganz anderer als noch vor diesem Turnier. Diese Europameisterschaft hat dem gesamten deutschen Fußball mächtig Auftrieb gegeben und die Nationalelf auf jeden Fall auf den richtigen Weg gebracht.

Europameister 1996: Andreas Möller mit der Trophäe.

Andreas Möller (56) bestritt 85 Länderspiele, war Weltmeister 1990 und gehörte 1996 dem deutschen Team an, das zum bisher letzten Mal den Europameistertitel holte. Im Halbfinale verwandelte er im Elfmeterstechen gegen England den letzten, entscheidenden Elfmeter für den Einzug ins Endspiel. Im Finale durfte er aber wegen einer Gelbsperre nicht mitwirken. Andreas Möller wird bis zum Abpfiff dieser EM als kicker-Kolumnist im Einsatz sein.