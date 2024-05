Es wird ernst: Wann die Entscheidung um die Zukunft des HSV Hamburg fällt

Seit Wochen muss der HSV Hamburg um die Lizenz für die kommende Bundesliga-Saison bangen. Nach einem juristischen Hin und Her kommt es nun wohl zeitnah zu einer Entscheidung.

Jetzt läuft der Countdown um die Zukunft des HSV Hamburg. Noch immer fehlt den Hanseaten die Lizenz für die kommende Saison in der Handball-Bundesliga (HBL). Und noch immer ist nicht klar, ob der HSV sie vielleicht auf den allerletzten Drücker doch noch bekommen wird. Immerhin ist nun so gut wie klar, wann es in dem langen Nervenspiel endlich eine Entscheidung gibt.

Entscheidung wohl am Donnerstag

Nachdem die Lizenzierungskommission der HBL dem Klub wegen wirtschaftlicher Probleme zunächst keine Lizenz erteilt hatte, wurde diese Entscheidung auch vom HBL-Präsidium bestätigt. Die Hamburger reichten dagegen Klage beim Schiedsgericht ein - und das wird wohl an diesem Donnerstag eine endgültige Entscheidung treffen.

"Ich gehe davon aus, dass es dann eine Entscheidung gibt", sagt HBL-Chef Frank Bohmann gegenüber handball-world. "Aber das liegt natürlich in den Händen des Vorsitzenden Richters. Wir werden nichts verkünden, bevor von ihm nicht ein Urteil gesprochen wurde."

Schiedsgericht tagt in Hannover

An diesem Donnerstag also kommt das Schiedsgericht in einem Hotel in Hannover zusammen. HBL und HSVH hatten sich vorab auf einen Vorsitzenden Richter geeinigt. Außerdem durften beide Seiten jeweils einen Juristen ihrer Wahl entsenden: diese drei Richter müssen also am Ende eine mehrheitliche Entscheidung über die Zukunft des HSVH treffen.

Entscheidung ist bindend

"Das Ganze wird in einem zum Gerichtssaal umfunktionierten Tagungsraum stattfinden", erklärt Bohmann. Da es sich um ein "echtes" und unabhängiges Schiedsgericht handelt, ist die Entscheidung bindend und in der Folge stehen beiden Parteien auch keine weiteren Rechtsmittel mehr zur Verfügung - auch der Gang vor ein staatliches Gericht ist nicht mehr möglich.