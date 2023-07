"Es wird eine WM, die jeden Rekord bricht"

Vor dem Start der Frauen-WM ist die Euphorie groß im Land des Co-Gastgebers. Australien-Experte Alexander Baumjohann (36) spricht in der neuen Folge "FE:male view on football" auch darüber, warum das Land für viele Spielerinnen auch nach dem Turnier noch interessant sein könnte.

Ein Ticket für die WM hat Alexander Baumjohann noch nicht. Aber in seiner Position ist das kein Problem. "Ich werde mir mit Sicherheit das ein oder andere Spiel anschauen, ich habe ja noch meine Kontakte", erklärt er im ersten WM-Spezial von "FE:male view on football". Denn davon hat der ehemalige Bundesligaprofi im Co-Gastgeberland einige. Seit 2018 ist er in Australien aktiv, zunächst als Spieler, seit wenigen Monaten als Teammanager bei Sydney FC. Kaum ein Deutscher kennt sich besser aus im australischen Fußball - und hat die Entwicklung auch im Frauenfußball im Blick.

"Die meisten Spielerinnen in Australien arbeiten noch nebenbei", erklärt er. "Deswegen ist es schwierig, mit Ligen wie England und Spanien mitzuhalten. Wir haben aber andere Dinge zu bieten, mit denen wir Spielerinnen überzeugen können, während oder nach der WM zu uns zu kommen."

Denn Baumjohann ist in seiner neuen Position auch für die Verpflichtungen und Verkäufe von Sydneys Frauenmannschaft zuständig, die australischer Rekordmeister ist. Die WM sieht er als Chance, Top-Spielerinnen aus der ganzen Welt einen Wechsel nach Down Under schmackhaft zu machen. "Wir hoffen, nach der WM noch die eine oder andere Spielerin, die bei der WM mitspielt, holen zu können. Vielleicht ja auch jemanden aus Deutschland, das wäre sehr interessant. Ich glaube schon, dass wir einige überzeugen können, wenn sie sehen, wie toll Sydney und Australien sind."

Eines der Argumente sei auch die große Begeisterung für den Frauenfußball, die sich im Vorfeld der WM zeigt. Vergangenen Freitag spielte das australische Team in einem Vorbereitungsspiel gegen Frankreich - vor der Rekordkulisse von 50.629 Zuschauern. Die Partie war aufgrund des großen Andrangs sogar in ein größeres Stadion verlegt worden. "Australien boomt", sagt Baumjohann im Podcast. "Jeder spricht davon, jeder hat das WM-Fieber. Ich war vor ein paar Tagen in der Stadt, da sind überall Plakate, es werden Events aufgebaut. Auch bei uns im Verein redet niemand mehr von etwas anderem. Es wird eine WM, die jeden Rekord bricht."

Trotz aller Begeisterung für das Land sieht sich Baumjohann nicht dauerhaft in Australien. "Ich sehe mich in Zukunft schon wieder auf der großen Fußballbühne", stellt der ehemalige Offensivspieler klar, der für Schalke 04, Borussia Mönchengladbach, den FC Bayern und Hertha BSC insgesamt 97 Bundesligaspiele (vier Tore) absolvierte. "Mein Ziel ist es, so schnell wie möglich als Sportdirektor in einer der Top-5-Ligen der Welt zu arbeiten."

Wie er trotz des Zeitunterschieds die Bundesliga verfolgt, wie er die Chancen der australischen Mannschaft bei der WM sieht - und warum er in Sydney nicht im Meer badet, erklärt Baumjohann in der neuen Folge "FE:male view on football".