"Es wird definitiv Konsequenzen haben": Leitl zählt die arrivierten Spieler an

Mit dem 3:4 gegen den SC Paderborn hat sich Hannover 96 erst einmal aus dem Aufstiegsrennen verabschiedet. Nach der dritten Niederlage im dritten Spiel des Jahres sind die Niedersachsen nur noch Mittelmaß. Nun verschärft Trainer Stefan Leitl den Ton und kündigt personelle Konsequenzen an.

Stefan Leitl war bedient. Das war weder zu übersehen noch zu überhören. Als Hannovers Trainer bei der Pressekonferenz nach dem 3:4 gegen den SC Paderborn über die 90 Minuten sprach, die gerade hinter ihm lagen, da war ihm deutlich anzumerken, wie sehr ihm der Auftritt seiner Mannschaft missfallen hatte.

"Ich kann hier nicht immer den Strahlemann spielen", schimpfte Leitl und nahm dann vor allem die Defensive in den Blick. "Wir sollten in Hannover nicht immer nur nach einem Stürmer fragen", bellte Leitl - schließlich hat sein Team in den ersten drei Spielen des Jahres nicht weniger als neun Gegentore kassiert. Eine Zahl, die untermauert, wie unzureichend 96 in diesen Wochen verteidigt.

"Es sind Themen, die wir permanent bearbeiten und immer wieder einfordern", meinte Leitl und sprach beispielsweise von Ungenauigkeiten im Spielaufbau. Vor allem das zwischenzeitliche 2:2 missfiel dem 45-Jährigen gehörig. "Unerklärlich, wie man so ein Tor bekommen kann", sagte Leitl und richtete sich damit an die Adressen von Ron-Robert Zieler und Julian Börner, ohne die beiden beim Namen zu nennen.

Hannover war als Tabellenfünfter in dieses Kalenderjahr gegangen und hatte fünf Punkte Rückstand auf den Aufstiegsrelegationsplatz. Dass dieser mittlerweile nur um vier Zähler angewachsen ist, kann sogar als gute Nachricht durchgehen. Und doch: Trotz großer Ambitionen ist 96 nun erst einmal Mittelmaß.

Kritik an Zieler? Oder an dessen Vorderleuten?

Weil sich Leitl damit allerdings nicht begnügen will, hat er Konsequenzen angekündigt. Es sei ihm "ziemlich egal, wie die Spieler es aufgenommen haben", sagte Hannovers Coach zu seiner Aussage, dass 96 "in vielen Situationen in der Hinrunde einen überragenden Keeper" gehabt habe. Leitl ließ demonstrativ offen, ob er damit Zieler kritisieren wollte - oder dessen Vorderleute, denen klar sein müsste, dass der Schlussmann nicht immer ihre Fehler ausbügeln kann.

Klar ist: Leitl wird den vollkommen verkorksten Start in dieses Jahr nicht einfach so stehen lassen. "Es wird definitiv Konsequenzen haben", sagt er, "die wird man sehen - im Spielberichtsbogen in Regensburg."